La Juventus gioca il jolly: scambio e addio Napoli

La Juventus è pronta a siglare un colpo da sogno: Napoli bruciato, così Cristiano Giuntoli ha battuto il club azzurro

Il campo sta facendo sicuramente felici i tifosi della Juventus che, a differenza di quelli del Napoli in quasi costante sofferenza per una stagione fino ad ora sciagurata, attendono con fiducia nuovi colpi dalla sessione invernale di calciomercato. In tal senso per gli azzurri non giungono buone notizie.

La Juventus ha diverse idee che, accumulate negli ultimi mesi, stanno affollando i pensieri di mercato di Cristiano Giuntoli. L’attuale direttore sportivo bianconero è pronto a sfidare il suo passato, dove ha portato – anche grazie alle sue intuizioni di mercato – profili di grande spessore e che hanno permesso al Napoli di vincere il terzo tricolore della sua storia.

Una storia, però, passata: adesso l’obiettivo di Giuntoli è riportare la Juve dove merita, ai vertici del calcio mondiale. Gennaio è un’occasione davvero unica per mettere mano al portafogli (e alle idee) e tentare di rimpolpare la squadra di Massimiliano Allegri.

La Juve, si sa, non naviga in buone acque dal punto di vista finanziario ed è per tale ragione che il ds dovrà inventarsi qualcosa di fantasioso ed efficace per non gravare eccessivamente sulle casse bianconere nella corsa ai colpi in entrata. Come già accaduto in passato, Napoli e Juve sembrerebbero in procinto di sfidarsi per diversi obiettivi comuni già nel mese corrente.

Scambio e anticipo secco: Giuntoli batte il Napoli

Uno di questi è certamente Lazar Samardzic, gioiello di proprietà dell’Udinese che la scorsa estate è stato a meno di un passo dalla firma con l’Inter. L’intesa mancata, non senza polemiche, ha trattenuto il Friuli il nazionale serbo che a questo punto mira alla firma con una grande del calcio italiano.

C’è da tempo il Napoli sul gioiello bianconero, uno dei migliori centrocampisti del campionato di Serie A. Ma Giuntoli sembrerebbe aver trovato la condizione giusta per beffare clamorosamente Aurelio De Laurentiis ed il club campione d’Italia in carica. La dirigenza torinese starebbe infatti pensando di inserire Hans Nicolussi Caviglia come possibile contropartita tecnica per provare a riaprire la trattativa con l’Udinese e regalare finalmente Samardzic ad Allegri.

I friuliani sarebbero anche ben predisposti allo scambio, resta il dubbio della formula: perché la Juve per Samardzic vorrebbe inserire il diritto di riscatto mentre l’Udinese non si muove dall’obbligo. Un dettaglio non trscurabile che se tuttavia dovesse venire superato, spingerebbe con grande forza il centrocampista in direzione Vinovo.

Con buona pace del Napoli che, alla ricerca di 1-2 centrocampisti per il mese di gennaio, dovrà proiettare rapidamente le proprie attenzioni altrove. Samardzic fino a questo momento ha collezionato 18 presenze con la maglia dell’Udinese, andando a segno in 2 occasioni e firmando altrettanti assist per i compagni.