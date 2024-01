Marquez parte e ritorna: ha già firmato per il 2025

Marc Marquez starebbe seriamente pensando a un clamoroso ritorno: nel 2025 lo spagnolo è pronto a tornare in sella a quella moto

Il passaggio di Marc Márquez dalla Honda alla Ducati del Team Gresini ha fatto certamente molto rumore. Il campionissimo spagnolo, vincitore di sei titoli iridati nella classe regina (otto complessivi in carriera), ha deciso di lasciare la Casa di Tokyo dopo 11 anni e salire in sella alla Ducati – seppure non ufficiale – per provare a tornare a lottare per i primi posti dopo le ultime stagioni a dir poco complicate.

I tantissimi tifosi di Marc Marquez incrociano le dita e sperano davvero di poter tornare a vedere il 30enne di Cervera tra i protagonisti del Mondiale di MotoGP. Tuttavia, più di qualcuno fa notare che Marquez ha deciso di firmare un contratto di un solo anno con la Gresini Racing: cosa farà una volta terminata questa stagione?

Molto dipenderà ovviamente da come andrà questo campionato del mondo, ma circolano già molte voci che parlano di un Marc Marquez pronto a cambiare nuovamente squadra alla fine del 2024. Negli ultimi giorni si è parlato molto di un suo possibile approdo nel team ufficiale Ducati, dove andrebbe ad affiancare il vincitore dei Mondiali 2022 e 2023, Pecco Bagnaia. Tuttavia, proprio in queste ore è trapelata di nuovo un’indiscrezione che scatena i fan dello spagnolo.

Ducati sfruttata! Marquez ha già deciso, fan gelati

Marc Márquez, infatti, non ha voluto chiudere definitivamente le porte alla Honda. Il campionissimo iberico si è lasciato bene con la casa giapponese e non ha escluso un ritorno in futuro. Il nuovo pilota della Ducati, al momento di lasciare la HRC, ha infatti sottolineato che un domani le strade potrebbero incrociarsi di nuovo.

Pur giustificando la sua decisione di passare alla Ducati del Team Gresini per provare a tornare competitivo, Marquez ha ammesso di avere un desiderio: “Spero di tornare come pilota Honda in futuro“. La Honda sa bene che l’unico modo per convincere Marc Marquez a tornare è fornirgli una moto competitiva per il titolo. Ecco perché la Casa di Tokyo ha deciso di rimboccarsi le maniche e lavorare sodo per riportare la moto ai livelli di qualche anno fa.

Come riportato anche dal sito Motorsport.com, infatti, il piano della Honda è quello di eseguire fino a 22 test privati ​​(già programmati) per far evolvere la moto e renderla nuovamente in grado di battagliare per i primi posti. Solo allora la Honda potrebbe riprendersi Marc Márquez: se gli sviluppi daranno risultati positivi lo spagnolo avrà la garanzia di una moto in grado di vincere il Mondiale di MotoGP.