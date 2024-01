Napoli, rinforzo dall’Ucraina: c’è la svolta, bruciata la Juventus

Il Napoli non vuole certamente fermarsi ai colpi che sono stati fin qui piazzati ed ora sta lavorando ad un colpo a sorpresa che arriva dalla Turchia. Arriva, in tal senso, la svolta in questa operazione, con la Juventus che rischia seriamente di restare al palo. Vediamo le ultime notizie che arrivano su questa pista.

Gli azzurri sono a dir poco attivi in questa sessione invernale di mercato. Serve, infatti, dare una netta sterzata a quanto si è visto fino a questo momento, visto che è fortemente a rischio anche la qualificazione in Champions League. In tal senso, sono arrivati proprio per questo motivo già Mazzocchi, Traorè e Ngonge. Ed altri due colpi sono praticamente stati annunciati (almeno nelle intenzioni) dal presidente Aurelio De Laurentiis. Arriva, in tal senso, una svolta inattesa per il colpo dall’Ucraina e per il quale c’è il serio rischio che la Juventus possa restare beffata e ferma al palo. E si tratterebbe di un innesto a dir poco affascinante ed interessante.

Gli azzurri al lavoro per il colpo dall’Ucraina

Di sicuro i partenopei interverranno ancora in sede di mercato. Servono, infatti, ancora un difensore centrale ed un centrocampista in grado di dare il cambio ad Anguissa all’occorrenza. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, il Napoli non ha assolutamente mollato la pista Sudakov, talentuoso centrocampista in forza allo Shakhtar Donetsk. Si tratterebbe di uno dei primi nomi nella lista del direttore sportivo Meluso ed in estate si sta preparando il terreno per provare l’affondo decisivo. Sul calciatore c’è anche la Juventus, ma un aspetto favorisce il club di Aurelio De Laurentiis.

Napoli su Sudakov: pronto ad accontentare lo Shakhtar

Classe 2002, rappresenta uno dei profili più interessanti del calcio europeo. Insieme proprio ad un altro obiettivo dei partenopei, vale a dire Popovic. Lo Shakhtar Donetsk, stando a quanto raccontato dai media ucraini, lo valuta circa 40 milioni di euro ma il Napoli, nonostante questo, sta portando avanti i colloqui per Sudakov. In tal senso, i partenopei hanno a disposizione più soldi rispetto alla Juve, che economicamente e finanziariamente non se la passa benissimo. Questa pista può seriamente diventare rovente in vista della sessione estiva di mercato.