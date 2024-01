Niente Napoli, lo scambio sblocca tutto: di nuovo bianconero

Nonostante la boccata d’ossigeno arrivata con il successo nel derby contro la Salernitana, in casa Napoli bisogna registrare una cattiva notizia in sede di mercato.

Il Napoli è finalmente tornato al successo. Gli azzurri, però, hanno sofferto tantissimo prima di ottenere tre punti fondamentali per il prosieguo della stagione. Basti pensare che il gol vittoria di Amir Rrahmani è arrivato su azione da calcio d’angolo nei minuti di recupero della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona.

Walter Mazzarri, nella classica conferenza stampa post gara, ha dichiarato che il suo Napoli ha ritrovato sia il gioco che lo spirito. Tuttavia, soprattutto nel primo tempo, il team partenopeo ha davvero giocato male, anche se la notizia più positiva dell’ultimo weekend in casa azzurra riguarda proprio la classifica.

Grazie anche al pareggio della Fiorentina contro l’Udinese, infatti, il Napoli si è portato a soli 3 punti dal quarto posto. Tuttavia, oltre al campionato, in questi giorni il Napoli è impegnato anche su altri due fronti, ovvero la Final Four di Supercoppa italiana in Arabia Saudita ed il calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte bisogna registrare una cattiva notizia per Walter Mazzarri.

Mercato Napoli, la Juve insiste per Lazar Samardzic dell’Udinese: Nicolussi Caviglia possibile pedina di scambio

Secondo quanto riportato dalla redazione de ‘Il Messaggero’, infatti, la Juventus sta continuando a trattare per uno degli obiettivi di mercato di questa sessione invernale del Napoli di Aurelio De Laurentiis, ovvero Lazar Samardzic. Cristiano Giuntoli, di fatto, sta avendo dei contatti con il centrocampista dell’Udinese di Gabriele Cioffi per bloccarlo adesso per il prossimo mercato estivo.

Una chiave per arrivare a Lazar Samardzic potrebbe essere Nicolussi Caviglia, il quale è stato richiesto proprio dall’Udinese. Mentre la trattativa tra il calciatore serbo ed il Napoli, almeno per il momento, sembra essersi arenata. Gli azzurri hanno anche trovato un accordo con il team friulano per circa 25 milioni di euro, mentre con il padre del giocatore non è stata trovata ancora un’intesa.

Per quanto riguarda gli altri obiettivi di Aurelio De Laurentiis, invece, bisogna registrare l’arrivo in prestito dal Bournemouth di Traoré (ex Sassuolo). Mentre per la difesa, dopo la decisione di Radu Dragusin di lasciare il Genoa per andare a giocare in Premier League con la maglia del Tottenham, il Napoli è sulle tracce di un altro calciatore dell’Udinese, ovvero l’argentino Nehuen Perez.