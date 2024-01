Serie A: Mourinho in panchina, lo vuole il presidente

José Mourinho a sorpresa potrebbe arrivare in Serie A. Il presidente lo vuole in panchina e nei prossimi giorni i contatti potrebbero entrare nel vivo.

Mourinho di nuovo in Serie A? Ipotesi difficile, ma non impossibile. Il tecnico per il momento si prenderà qualche settimana di pausa e solo dopo scioglierà i dubbi su cosa fare al termine della stagione.

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, un presidente ha individuato in Mourinho il giusto tecnico e sono in corso tutte le riflessioni del caso. Nessuna scelta fatta e i dubbi saranno sciolti solamente a margine della prossima stagione e presto sono attese delle novità.

Mourinho nel mirino di una big di Serie A: dettagli

Non è la prima volta che Mourinho viene esonerato e il tecnico portoghese è pronto a ripartire. Di certo la faccia all’uscita da Trigoria è trapelata molta delusione e quindi ci vorrà un po’ di tempo prima di rivederlo in panchina, ma il portoghese non è uno che lascia passare molte settimane prima di ripartire e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro su cosa sceglierà lo Special One.

Stando alle ultime indiscrezioni, De Laurentiis apprezza molto Mourinho e potrebbe puntare su di lui per la panchina del Napoli. Non è un mistero che in questa stagione ci sono state difficiltà e il nome del portoghese rappresenta quello giusto per ripartire dopo un periodo non assolutamente semplice. Naturalmente la parola spetta al tecnico portoghese, che dovrà scegliere di accettare questa scommessa.

In corsa, stando ai bookie, ci sarebbero anche il Chelsea, Newcastle e un club arabo. Quest’ultima ipotesi non è propriamente da escludere anche se Mou, visto come si è concluso il rapporto con la Roma, potrebbe decidere di puntare ancora su un campionato europeo. Attenzione anche all’ipotesi nazionale.

Futuro Mourinho: il Napoli ci pensa

Il Napoli nel futuro di Mourinho? Non possiamo escludere nulla, ma niente di immediato. Il lusitano si prenderà ancora qualche settimana per smaltire la delusione Roma e poi ripartirà. Siamo certi che le offerte non mancheranno e sarà direttamente lui a scegliere la destinazione giusta. Tutto può succedere e vedremo alla fine quale sarà la sua nuova squadra.