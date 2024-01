Assalto improvviso: il Napoli lo riporta in Serie A

Il Napoli è pronto a stupire nell’attuale sessione di calciomercato: il presidente De Laurentiis riporta il gioiello in Italia

In pochi si sarebbero aspettati uno scenario del genere, ad ormai il giro di boa. Il Napoli è apparso decisamente più inconsistente rispetto alla corazzata che l’anno scorso distrusse la concorrenza e fece suo un meritatissimo Scudetto. In questo momento, al di là di una classifica deficitaria, per gli azzurri è tempo di pensare al calciomercato.

Gennaio può essere il palcoscenico ideale per la società campana affinché i piani del ds Meluso possa concretizzarsi, soprattutto in entrata. Le cessioni, in prestito o a titolo definitivo, non sono affatto mancate: Elmas, Zanoli o Zerbin. Chi è già partito e chi sta per farlo, una volta per tutte. Intanto sono essenzialmente due le priorità che la dirigenza dei campioni d’Italia ha cerchiato in rosso e sulla quale lavorerà senza sosta tanto in questo mese quanto, soprattutto in estate.

Il centrocampo rischia concretamente di perdere Piotr Zielinski, uno dei pilastri azzurri negli ultimi anni che appare molto lontano dal rinnovo contrattuale oltre la scadenza del 30 giugno 2024. L’Inter resta fiduciosa e così De Laurentiis sta muovendosi su diversi profili di una certa qualità, per garantire a Mazzarri adesso (e a chi verosimilmente sostituirà il traghettatore durante l’estate) un centrocampo completo ed in grado di brillare tanto in Italia quanto in Europa.

E la difesa? La retroguardia ha perso credibilità e solidità, soprattutto al centro. Ecco perché proprio in tal senso arrivano novità decisamente importanti che potrebbero rendere assai felici i tifosi del Napoli.

Sin dalla partenza di Kim finito al Bayern Monaco, il Napoli ha sempre sofferto al centro della difesa nonostante scommesse e investimenti non siano mai mancati in quella zona del campo. Ma ora, stando a quanto viene riferito da ‘Calciomercato.it‘, Meluso e De Laurentiis sarebbero concentrati sun un obiettivo in particolare.

Arthur Theate potrebbe essere il prescelto per rinforzare la difesa del Napoli, già nel mese di gennaio. Il gioiello di proprietà del Rennes, con un passato importante in Italia con la maglia del Bologna, è al centro dei pensieri del presidente De Laurentiis.

Napoli, ritorno in difesa: assalto a Theate

Calciatore di grande esperienza internazionale nonostante si tratti di un classe 2000, è nazionale belga e l’idea è quella di non superare il budget stanziato per Dragusin, poi volato al Tottenham.

25-28 milioni di euro per tentare di strappare ai rossoneri il talento 23enne che quest’anno tra campionato e coppe ha collezionato 22 presenze con 1 gol all’attivo e 1850′ in campo con la casacca del Rennes.