Calciomercato Napoli: soffiato al City, arriva il nuovo Zielinski

Il Napoli ha centrato la finale di Supercoppa italiana superando la Fiorentina. Ecco il regalo di De Laurentiis, soffiato al Manchester City

Walter Mazzarri ha sorpreso tutti schierandosi con la difesa a tre tornando indietro di più di dieci anni. Ha rispolverato il suo marchio di fabbrica per arginare le incursioni offensive della Fiorentina, sempre molto attiva sulle corsie esterne. Così il Napoli giocherà la finale di Supercoppa italiana affrontando la vincente tra Inter e Lazio: ecco il nuovo regalo di De Laurentiis, arriva subito a zero. Soffiato anche al Manchester City il nuovo Zielinski: affare fatto.

Saranno due settimane importanti per Aurelio De Laurentiis. Il Napoli è concentrato ora sulla Supercoppa italiana: dopo la convincente vittoria contro la Fiorentina, gli azzurri proveranno a portare a casa un nuovo trofeo facendo tornare l’entusiasmo ad una piazza che ha assistito a numerose sconfitte in questi mesi. Dopo il trionfo dello Scudetto, ora Mazzarri cercherà a modo suo di collezionare nuove vittorie per poi voltare definitivamente pagina in estate.

Un periodo di transizione per poi individuare la giusta guida tecnica vivendo altre stagioni da sogno. Nel frattempo De Laurentiis continua a mettere a segno colpi suggestivi in ottica futura: ecco il nuovo profilo, arriva il Zielinski del futuro.

Calciomercato Napoli, affare a zero: chiusura immediata

Con il centrocampista polacco sempre più lontano dalla squadra azzurra, il Napoli pensa ad intervenire così con acquisti mirati in ottica futura. Il profilo è davvero importante: l’ha soffiato al Manchester City di Pep Guardiola.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli ha chiuso un nuovo colpo in prospettiva futura con l’arrivo di Matija Popovic, che firmerà a zero con il club partenopeo. Dopo essersi messo in luce con il Partizan Belgrado, è pronto per l’avventura in Serie A. Il Milan l’ha monitorato a lungo, ma poi la trattativa è saltata: su di lui anche il Manchester City che lo avrebbe aggregato subito alla corazzata di Pep Guardiola.

Ora il talento serbo andrà in prestito al Frosinone insieme a Zerbin, reduce dalla doppietta in semifinale di Supercoppa italiana contro la Fiorentina: il motivo è riconducibile al fatto che la squadra azzurra non abbia lo slot da extracomunitario. Il Napoli cercherà così di risalire velocemente in classifica per centrare la qualificazione alla prossima Champions: Mazzarri ha il suo piano prima di salutare al termine della stagione.