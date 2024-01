“Campionato sfalsato”: la denuncia coinvolge Inter e Napoli

Il campionato potrebbe essere sfalsato da ciò che sta accadendo in questi giorni: la denuncia riguarda direttamente Inter e Napoli

Inter e Napoli sono due delle squadre più importanti e temibili dell’intera Serie A, nonostante i recenti risultati deludenti dei partenopei. L’hanno dimostrato anche nella scorsa stagione quando si sono divisi equamente la posta posta in palio per trofei vinti. Gli azzurri si sono laureati campioni d’Italia, i nerazzurri hanno vinto la Coppa Italia, oltre alla Supercoppa italiana ovviamente.

Ecco, proprio la Supercoppa sta vivendo una nuova era, un format a quattro (Final Four, appunto) che vede protagoniste, oltre a Inter e Napoli, anche Lazio e Fiorentina. La scelta ha fatto storcere il naso a molti quando è stata presa, e anche negli ultimi giorni se ne sta parlando tanto, con una serie di giudizi negativi che non possono passare in secondo piano. Ad esempio, quello di Maurizio Sarri e degli ultras biancocelesti, che hanno detto apertamente di non apprezzare la novità e che si giochi in Arabia Saudita per ragioni puramente economiche.

Neanche le altre partecipanti, però, saranno contento di un viaggio così lungo e di partite in più nelle gambe in un momento decisivo della stagione e dovendo già fare i conti con un calendario pieno zeppo di impegni da qui a primavera. Un altro ‘no’ piuttosto netto è arrivato anche nelle ultime ore.

Polverosi contro il nuovo format della Supercoppa italiana: “Dovevano giocarla Napoli e Inter, in Italia”

Alberto Polverosi, noto giornalista del ‘Corriere dello Sport’, si è esposto sull’argomento a ‘Radio Punto Nuovo’, senza nascondere il suo disappunto per il nuovo format e il luogo in cui si disputerà la Supercoppa.

Ha subito precisato di pensarla come Sarri, ma è comunque un trofeo e va onorato, anche se “Giocarla in Arabia Saudita con quattro squadre, non ha molto senso“, dice. Poi arrivano le parole più dure: “Ormai è solo una questione economica, si svilisce il valore sportivo della competizione”. Ma soprattutto Polverosi sostiene che potrebbe avere un ruolo decisivo anche per il percorso delle big, senza escludere la corsa scudetto: “Incide sul cammino in campionato dei quattro club coinvolti, sfalsa tutto“.

La disamina piuttosto dettagliata del giornalista si conclude con una presa di posizione evidente: secondo lui, la Supercoppa doveva giocarsi in Italia e dovevano sfidarsi solo Inter e Napoli. Potete dargli torto?