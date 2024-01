Colpaccio Napoli: l’annuncio spiazza tutti

In questo mese di gennaio così intenso in casa Napoli, i tifosi azzurri sono rimasti spiazzati da un annuncio molto importante

Dopo il grandissimo trionfo dello Scudetto dell’anno scorso con Luciano Spalletti, il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha pagato diverse decisioni davvero scellerate di questa stagione. Il patron partenopeo, infatti, ha sottovalutato sia l’addio del tecnico toscano che quello di Cristiano Giuntoli. Lo stesso presidente del club partenopeo, di fatto, ha ammesso le proprie colpe nella conferenza post gara della sfida contro il Monza.

Oltre alle scuse fatte nei confronti dei tifosi del Napoli, di fatto, Aurelio De Laurentiis aveva anche preannunciato dei colpi di mercato che, però, stentano arrivare. I tifosi azzurri, almeno fino a questo momento, si aspettavano infatti sicuramente qualcosa di diverso in questa sessione invernale di calciomercato. Il club partenopeo, infatti, ha prima acquistato per 3 milioni di euro Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana e poi preso in prestito Traoré dal Bournemouth.

Anche se c’è anche qualche dubbio sulle condizioni fisiche dell’ex calciatore del Sassuolo, visto che nell’ultimo anno e mezzo ha davvero giocato pochissimo sia per colpa di diversi infortuni che della malaria.Tuttavia, in attesa di verificare di vedere Traoré in maglia azzurra, in casa Napoli bisogna registrare un annuncio che ha fatto un po’ scalpore.

Ariedo Braida, importante dirigente del movimento calcistico italiano, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Se io dovessi andare al Napoli? Il club azzurro farebbe un affare (ride, ndr). Quella partenopea è una grande piazza e non serve che lo dica io. E’ un posto davvero importante, parlando calcisticamente, dove c’è stato il più grande calciatore di tutti i tempi”.

Braida: “Il Napoli con me farebbe un grosso affare”

L’ex dirigente del Milan e del Barcellona ha poi concluso il suo intervento: “Una squadra come il Napoli fa gola a tutti, ma non voglio alimentare nulla. E’ bello sentire il proprio nome accostato alla squadra azzurra, ma non posso dire nulla di più, considerando che non c’è stato nessun contatto”.

Tuttavia, al netto del possibile arrivo di un nuovo dirigente, il Napoli si sta muovendo su diversi fronti di mercato. Per la difesa, dopo la decisione di Radu Dragusin di andare al Tottenham, il club partenopeo sta seguendo anche Perez dell’Udinese e Theate del Rennes.