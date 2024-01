Il Napoli ha scelto il nuovo allenatore: che sgarbo alla rivale

Il Napoli vuole riscrivere il proprio futuro e per farlo sarebbe pronto a rilanciare il tecnico della storica rivale

Rendimento da incubo per il Napoli che con il ritorno in panchina di Walter Mazzarri si è allontanato dalla Champions uscendo dalla Coppa Italia. Solo 9 punti conquistati in 8 otto partite per la compagine campione d’Italia che sperava di poter dare una scossa all’ambiente puntando sul tecnico di San Vincenzo.

Invece i risultati sono stati deludenti e ora che febbraio è alle porte, e con esso anche gli ottavi di finale di Champions League, la dirigenza è tornata a pensare al futuro. Mazzarri ha firmato fino a giugno e fino ad allora ADL e il nuovo direttore sportivo continueranno a lavorare con l’obiettivo sostituire l’allenatore livornese.

Nelle ultime ore sono arrivate nuove indiscrezioni circa il futuro del club e a quanto pare la scelta sarebbe ad un passo dal ricadere sul l’allenatore di una rivale per la lotta alla Champions League. Lo smacco, dopo quello che è successo, sarebbero clamoroso. Il nome non è passato indifferente ai tifosi che hanno già iniziato a dividersi.

Forte interesse da parte del Napoli, secondo quando riportato da Radio Kiss Kiss, per Stefano Pioli. Il Milan sta pensando ad una cambio di guida tecnica e in estate potrebbe arrivare il tanto atteso ribaltone.

L’allenatore parmense è giunto ormai a fine ciclo e l’intenzione è quella di trovare qualcun altro in grado di guidare un gruppo che è già cambiato durante la scorsa sessione estiva di mercato, e probabilmente continuerà a cambiare anche nei prossimi mesi.

Soprattutto in difesa dove dovrebbero essere presentati volti nuovi. Insomma, addio ai colori rossoneri per Pioli che vorrebbe prendersi subito la sua rivincita anziché rimanere mesi, o forse più, fermo ad aspettare.

Il Napoli punta Pioli per il post Mazzarri

Il presidente De Laurentiis è suo estimatore da tempo e potrebbe invitarlo a farsi una chiacchierata sul futuro del Napoli. L’aplomb e le capacità gestionali di Pioli sarebbero, per la dirigenza, caratteristiche perfette per dare il via ad un nuovo ciclo.

L’alternativa rimane comunque quella di puntare su un giovane, Thiago Motta (che a inizio estate disse no…) del Bologna e Raffaele Palladino sono ancora i nomi più gettonati. Subito dopo di loro è ancora viva la pista che porterebbe al mai dimenticato Vincenzo Italiano.

Intanto De Laurentiis spera di poter chiudere la stagione ancora in corso al meglio, l’obiettivo è confermarsi in Champions League.