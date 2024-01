L’annuncio che gela il Napoli: così salta tutto

Le ultime di calciomercato sul Napoli si focalizzano su una operazione in difesa. Ecco tutti i dettagli

La vittoria contro la Salernitana è arrivata nei minuti di recupero ma in questo momento al Napoli basta vincere e mettere punti in cascina. Sono tutti sorpresi dal momento non certo favorevole alla squadra che solo pochi mesi fa stravinceva un campionato. L’ultimo fine settimana è stato comunque molto positivo per i partenopei, visto che loro hanno ottenuto i tre punti contrariamente a quanto fatto da Fiorentina, Roma e Bologna.

Dal campo al calciomercato, dopo Mazzocchi è stato preso Hamed Traoré Junior, un acquisto che probabilmente chiude definitivamente le porte a Samardzic. Servirebbe anche un innesto a centrocampo, considerato che Anguissa è in Coppa d’Africa e Demme è finito ko. Senza contare i problemi fisici di Cajuste…

Il focus di Meluso è adesso su un difensore centrale, con Theate del Rennes primissimo obiettivo. Ma non sarà semplice convincere i francesi a privarsi dell’ex Bologna. Mazzarri deve fare a meno di Natan per diverse settimane e per questo urge un rinforzo per il reparto arretrato.

+++Aggiornamento @sscnapoli+++ Il preferito per il ruolo di centrale è Theate del Rennes. Operazione non semplice, ma il Napoli ci vuol provare. Altri profili continuano ad essere monitorati: non risulta pressing, invece, per chiudere Perez o Martinez Quarta Tutti i dettagli su… pic.twitter.com/2JkWhUvzw2 — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) January 17, 2024

Calciomercato Napoli, Theate in salita: “Il Rennes non ha bisogno di soldi”

Il Napoli è tornato con decisione su Theate, però l’affare col Rennes è piuttosto complicato. I francesi hanno una proprietà ricca, che non ha certo bisogno di vendere i propri calciatori nel bel mezzo della stagione. Anche l’agente Bruno Satin, esperto di calcio e calciomercato francese, non dà grandi chance a De Laurentiis.

“Mi stupisce che il Rennes sia pronto a cederlo – le sue parole a ‘Radio Goal’ – non ci credo anche perché sono alla ricerca di un altro centrale. Il Rennes non ha bisogno di soldi, ha un proprietario molto ricco. Gioca sempre al Rennes, che sia a sinistra o al centro”. A quanto pare quindi, Theate resterà ancora a lungo in Ligue 1, a meno di cose clamorose che sul mercato non sono però merce rara. La valutazione di Theate è sui 18-20 milioni di euro, cifra alla portata del Napoli.