Mercato Napoli, arriva il nazionale argentino: colpo da 20 milioni

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano e continuano a lavorare per portare all’ombra del Vesuvio i rinforzi che servono a Walter Mazzarri. C’è un forte interesse nei confronti del calciatore che fa parte della Nazionale argentina. Il colpo è da 20 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a tal proposito.

Il Napoli sembra essersi ripreso ed aver rialzato la testa. Le buone risposte date nella partita contro la Salernitana sono state confermate anche nella semifinale di Supercoppa italiana contro la Fiorentina. E’ arrivata una vittoria convincente per 3-0 targata da Simeone e dalla doppietta di Alessio Zerbin. Chiaramente i partenopei puntano molto su questa sessione di mercato e non vogliono fermarsi a Ngonge, Traorè e Mazzocchi. In tal senso la squadra mercato di Aurelio De Laurentiis ha messo nel mirino il nazionale argentino. Il colpo è da 20 milioni di euro e può davvero far sognare i tifosi.

Mercato Napoli, occhi sul nazionale argentino

Il Napoli, come è noto, in questa sessione di mercato sta mettendo in atto una vera e propria rivoluzione. Serve resettare viste le difficoltà emerse fino a questo momento e si deve partire dal ruolo di difensore. Arrivano notizie importanti proprio in tal senso.

Proprio per il ruolo di centrale accanto a Rrahmani, infatti, lo staff di Meluso, secondo quanto raccontato da “AreaNapoli.it“, ha messo gli occhi su Facundo Medina. Difensore argentino nel giro dell’Albiceleste, si tratta di uno dei profili più interessanti della Ligue 1. C’è però un ostacolo da superare per condurre in porto questo affare.

Il Napoli su Medina del Lens: le ultime a riguardo

Classe 1999, Facundo Medina è cresciuto nel settore giovanile del River Plate prima del suo passaggio al Talleres. Lì si è messo in mostra ed è stato notato dal Lens, che se ne è assicurato le prestazioni per 3,5 milioni di euro. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro ed è un profilo estremamente adatto al Napoli. Sia per l’età sia perché, all’occorrenza, ha dimostrato di saper agire con ottimi risultati anche da terzino sinistro. Soprattutto nel caso in cui Mazzarri dovesse continuare sulla strada del 3-4-3, sarebbe una pedina a dir poco utile. Sia come terzo a sinistra che come quarto di centrocampo. Il giocatore, però, non ha il passaporto comunitario e questa la rende una pista percorribile solo in estate.