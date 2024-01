Napoli contro Roma: colpaccio dalla Premier

Possibile duello di mercato tra Napoli e Roma con entrambe le società pronte a chiudere il colpo dalla Premier League

Due delle squadre più in difficoltà nel campionato italiano sono Napoli e Roma. I partenopei, dopo la vittoria dello scudetto, stanno vivendo un periodo complicato nonostante il successo, nell’ultimo turno di campionato, contro la Salernitana. Non meglio la situazione dei giallorossi dopo l’eliminazione in Coppa Italia e la sconfitta con il Milan: i capitolini devono cambiare passo e, dopo più di due anni, hanno silurato Mourinho prendendo De Rossi.

Il mercato, da questo punto di vista, può essere fondamentale ed aiutare entrambe le squadre: sia gli azzurri cje i giallorossi hanno bisogno di un difensore centrale. I campioni d’Italia non riescono più ad essere solidi come nella passata stagione mentre De Rossi si trova nell’emergenza più totale considerando sia gli infortuni di Smalling e Kumbulla sia la partenza, per la Coppa d’Africa, di N’Dicka.

L’arrivo di Huijsen potrebbe non bastare visto gli obiettivi stagionali dei giallorossi, dal quarto posto al cammino in Europa League. Entrambe le società, stando a quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur, stanno seguendo un difensore della Premier League. Si tratta di Trevoh Chalobah: il centrale classe 1999, in forza al Chelsea, è attualmente infortunato ma non sembra essere centrale nella rosa Blues.

Calciomercato, Roma e Napoli su Chalobah: la formula dell’operazione

Difensore centrale che può essere impiegato anche come terzino destro e, all’occorrenza, da mediano davanti alla difesa: forte fisicamente, abile nel gioco aereo e in marcatura, Chalobah può fornire diverse soluzioni all’interno della partita e questo aspetto non può non essere considerato.

Un mercato di gennaio fondamentale con entrambe le squadre che potrebbero dar vita ad un vero e proprio duello di mercato: l’idea è quella di arrivare al classe 1999 con la formula del prestito. Il centrale ha il contratto in scadenza nel 2028 e, in un campionato come la Serie A, potrebbe mettere in mostra le sue qualità fornendo un contributo determinante sia al Napoli sia alla Roma.

Trattativa, in ogni caso, non semplice: i partenopei hanno bisogno di diversi innesti, in questa finestra invernale di mercato, se vogliono essere protagonisti nella seconda parte di stagione e recuperare posizioni in classifica mentre i giallorossi non possono comprare se prima non vendono. Non è escluso dunque che il centrale rimanga al Chelsea anche al termine di questo mese.