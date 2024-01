Napoli, assalto totale in Ucraina: arriva l’annuncio

Il Napoli non si ferma più: scatenato il presidente De Laurentiis, chiusura per un nuovo colpo da regalare a Walter Mazzarri

Nel calcio basta poco per far ritornare l’entusiasmo. Ora il Napoli vuole cercare di trionfare nella Supercoppa italiana battendo così in finale la corazzata Inter targata Simone Inzaghi. Arriveranno così in Arabia Saudita i due nuovi acquisti azzurri, Traore e Ngonge, per aiutare la squadra azzurra a vincere un altro trofeo. Ecco la nuova mossa strategica del presidente De Laurentiis: l’idea dall’Ucraina.

Nel frattempo il presidente De Laurentiis è orientato a regalare nuovi colpi a Walter Mazzarri, raggiante dopo l’entusiasmante vittoria contro la Fiorentina nella semifinale di Supercoppa italiana. Gli azzurri continueranno a lottare fino in fondo per ritornare convincenti come nella passata stagione seppur con filosofie differenti di gioco. Il Napoli cercherà anche di intervenire ancora sul fronte calciomercato con nuovi innesti di qualità: ecco l’ultima pazza idea del presidente De Laurentiis.

Napoli, la verità dall’Ucraina: ecco il nuovo innesto

Tanti nomi sul taccuino del ds Meluso per cercare così di sovvertire completamente la stagione. Un nuovo profilo davvero interessante cercando di chiudere subito l’affare: ecco la verità proveniente dall’Ucraina. Il presidente De Laurentiis continuare a fare sul serio puntando sempre in alto per far ritornare entusiasmo all’interno della rosa azzurra.

Nelle prossime il Napoli chiuderà anche il colpo del talento serbo Popovic, ma come svelato da Tmw il presidente De Laurentiis ha formulato un’offerta importante al club ucraino dello Shakthar Donetsk per il giovane centrocampista ucraino, Georgiy Sudakov, già accostato in passato al club bianconero. Una proposta decisiva di ben 30 milioni di euro, ma alla fine la società ucraina ha rifiutato tutto. Se ne parlerà direttamente in estate, ma al momento la stella non si muoverà dallo Shakthar.

Ora il Napoli virerà su altri obiettivi di calciomercato cercando di puntellare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri. Un’altra idea decisiva per regalare nuovi innesti di qualità all’allenatore livornese, che ora si giocherà la Supercoppa italiana contro l’Inter targata Simone Inzaghi.