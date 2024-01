No definitivo all’Inter, rifiutata l’ultima proposta

Il calciomercato invernale prosegue e tutte le big sono al lavoro per rinforzare la rosa. Da valutare la situazione in casa Inter.

Il calciomercato invernale è sempre più nel vivo e tutte le squadre più blasonate lavorano per rinforzare la rosa. Il Napoli campione d’Italia dopo un inizio stagione traumatico è probabilmente la squadra regina di questo mercato ed ha effettuato alcuni colpi importanti. Non solo i partenopei, tutte le big lavorano senza sosta.

L’Inter di Simone Inzaghi, campione d’inverno e capolista della serie A, ha chiuso il colpo Buchanan con il canadese che prende il posto dell’infortunato Cuadrado. Marotta e Ausilio sono molto attenti al mercato dei parametri zero e vogliono chiudere al più presto per Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, centravanti in scadenza con il Porto. L’Inter vuole fare in fretta ed evitare ulteriori beffe, come quella avvenuta proprio in questi giorni di calciomercato.

Da tempo i nerazzurri avevano ‘praticamente in mano’ il difensore del Lille Tiago Djalo, ma l’affare alla fine non è andato a buon fine. Il club nerazzurro aveva ‘bloccato’ il portoghese per un colpo a costo zero a giugno, ma alla fine Cristiano Giuntoli ha beffato il collega Marotta prendendosi in un colpo solo un centrale di qualità a poco (pagati circa 3 milioni per averlo a gennaio) e un interessante scalpo sul noto collega. Inter-Juve, prosegue in campo e non solo.

Inter, rivelazione a sorpresa su Djalo

L’Inter ha deciso di non partecipare all’asta di gennaio per Djalo, ha aspettato ma alla fine il calciatore ha scelto la Juve. Già in questi giorni approderà a Torino e questi mesi gli saranno utili per essere al 100 % nella prossima stagione. La Gazzetta dello Sport ha rivelato però un’interessante retroscena di mercato sull’affare Djalo, l’Inter a sorpresa aveva deciso alla fine di intervenire. Secondo quanto riporta la rosea i nerazzurri erano pronti ad intervenire all’ultimo e avevano già deciso il da farsi: l’Inter voleva prestare Djalo fino a giugno al Genoa, i liguri avrebbero cosi trovato il sostituto di Dragusin ma alla fine Djalo ha scelto la Juve.

Niente da fare e derby di mercato vinto dai bianconeri con i due club ora pronti a sfidarsi anche in campionato. Al momento l’Inter è prima in classifica, ma la Juve tiene testa ed è pronta a tenere testa sino alla fine della stagione. Con un Djalo che non sarà pronto subito, ma proverà a dare man forte e aiutare in questa parte di stagione la formazione di Massimiliano Allegri.