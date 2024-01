Al Psg per sostituire Mbappe: Napoli, sì a 120 milioni

Il Paris Saint Germain potrebbe salutare Kylian Mbappe al termine della stagione in corso: assalto al gioiello del Napoli, sì a 120 milioni

Quale sarà il futuro di Kylian Mbappe? In molti si pongono questa domanda, ma per la risposta definitiva serviranno ancora un po’ di tempo e pazienza. Al momento l’attaccante francese preferisce giustamente rimanere concentrato sui temi di campo, anche se prima o poi dovrà prendere una scelta. Il Paris Saint Germain, dal canto suo, spinge per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il patron Nasser Al-Khelaifi non vorrebbe per nessuna ragione perdere la star classe ’98 a parametro zero, ma il numero uno del club parigino si vede obbligato a fare i conti con la volontà incerta di Mbappe. In questo scenario è di sicuro molto importante la figura della madre del fuoriclasse, ossia Fayza Lamari.

Quest’ultima segue da vicino il proprio figlio e potrebbe chiaramente influenzarlo parecchio. Tra i due si registra un ottimo rapporto, tra l’altro Fayza è stata una giocatrice di pallamano di alto livello (ha militato in prima divisione fino al 2001) e di sport in generale ne capisce. Intanto è già scaduto il termine che il Real Madrid ha suggerito a Mbappe per decidere il da farsi.

A breve, dunque, potrebbe giungere novità alquanto significative, con l’ex Monaco che stavolta potrebbe finalmente coronare il proprio sogno di indossare la maglia dei ‘Blancos’. Ad ogni modo, è probabile che pure stavolta intervenga Emmanuel Macron, tentando nuovamente di convincere il fenomeno transalpino a restare all’ombra della Tour Eiffel.

Ma la sensazione è che Mbappe si senta pronto per cambiare aria ed intraprendere una nuova avventura calcistica, quasi sicuramente in quel di Madrid. Non a caso la dirigenza parigina si guarda attorno alla ricerca di validi sostituti e osserva anche in casa Napoli.

Kvaratskhelia nel mirino del Paris Saint Germain: 120 milioni per la fumata bianca

Entrando più nello specifico, il PSG aggiungerebbe volentieri alla sua rosa Khvicha Kvaratskhelia, il quale di recente è stato accostato anche ad altre big come Bayern Monaco, Chelsea, Barcellona, Real Madrid e Manchester City. E dunque pure i francesi sarebbero concretamente interessati al gioiello georgiano, come riferisce il portale ‘Todofichajes.com’.

L’input, in tal senso, pare sia arrivato da mister Luis Enrique, che apprezza particolarmente l’ex Dinamo Batumi. Ma il termine dell’accordo scritto di Kvaratskhelia è previsto per il 30 giugno del 2027, di conseguenza è necessario avanzare una super offerta per assicurarsi le sue prestazioni.

Aurelio De Laurentiis, sempre secondo la fonte iberica, accetterebbe una proposta da 120 milioni di euro, una cifra spropositata di fronte alla quale diventerebbe impossibile rifiutare. Con una proposta del genere il classe 2001 può partire davvero. Riflessioni in corso, staremo a vedere.