Ci pensa Benzema: dall’Inter al Real per 60 milioni

Si profila una possibile minaccia per i nerazzurri, costituita da Karim Benzema: l’esperta punta francese consiglia un interista al Real Madrid

Karim Benzema potrebbe rovinare la festa all’Inter. L’attaccante francese, adesso tesserato con i sauditi dell’Al-Ittihad, avrebbe infatti caldeggiato al Real Madrid l’acquisto di un nerazzurro che sta facendo la differenza.

Non è un mistero che Benzema abbia lasciato un ottimo ricordo al Real, con più di 230 gol segnati in quattordici anni di militanza ai Galacticos. Ed allora se c’è la possibilità di potere dare una mano a dei vecchi amici ben venga. Ma di certo i tifosi dell’Inter non apprezzeranno.

L’Inter stessa però sa bene che, alla luce della ottima stagione sin qui disputata, alcuni dei suoi gioielli stanno finendo in maniera inevitabile con l’attirare l’attenzione delle più grandi squadre in Europa. Questo deve fare si che la dirigenza nerazzurra prenda le dovute contromisure.

Perché poi sarà pressoché impossibile rinunciare alla chiamata di squadroni proprio come lo è da sempre il Real Madrid. Il pericolo per l’Inter sembra proprio sussistere: gli spagnoli starebbero monitorando un giocatore fondamentale della rosa di Simone Inzaghi, e Benzema – accostato proprio all’Inter negli ultimi giorni dopo le parole di Frey a Tv Play – starebbe facendo da principale promoter per la buona riuscita dell’affare.

Cosa c’entra Benzema? Perché proprio lui? Perché il Real è sempre alla ricerca di ottime occasioni, nonostante di giocatori forti ne abbia in abbondanza. Vedesi Vinicius e Bellingham. Ma di spazio per i calciatori che sanno fare la differenza ce n’è sempre.

E Marcus Thuram sarebbe il benvenuto a Madrid. Il francese, figlio di Lilian Thuram, ha totalizzato 8 gol e 10 assist in 20 partite di Serie A alle quali aggiungere una rete ed un ulteriore assiste in Champions League. Numeri ottimi, che risaltano soprattutto pensando al fatto che l’Inter lo ha preso a parametro zero.

Pericolo per l’Inter, Benzema ‘porta’ Thuram a Madrid

Oggi l’ex attaccante del Borussia Moenchengladbach vale perlomeno 50 o 60 milioni. E magari proprio per una sessantina di milioni di euro la dirigenza interista potrebbe essere convinta a lasciare partire il veloce avanti transalpino, che di Benzema è connazionale.

Tra l’altro Mbappe va in scadenza contrattuale nel prossimo mese di giugno. Il Real sarebbe pronto a farlo suo ed in questo caso allora difficilmente Thuram potrebbe approdare agli spagnoli. Anche se per lui si aprirebbe un posto proprio al Paris-Saint Germain.

Spetterà all’Inter resistere alle tentazioni oppure cedere nel caso di una proposta di quelle veramente irrinuciabili per Marcus Thuram.