Contratto risolto, torna subito in Serie A

La Serie A è pronta ad accogliere di nuovo una sua ex conoscenza: accordo e firma subito dopo la rescissione del contratto

Il calciomercato entra sempre più nel vivo, con le varie società italiane impegnate sempre più a migliorare il loro parco calciatori. Del resto, mancano meno di due settimane al termine delle contrattazioni invernali.

Se il Napoli ha appena avuto modo di far effettuare le visite mediche all’ex Sassuolo Hamed Traorè e Ngone, e la Juventus ha chiuso per Tiago Djalò, anche una squadra come il Genoa sta cominciando a guardarsi attorno. In questo momento si trova in una posizione di classifica positiva e lontana dalla zona calda della retrocessione, ma la società ligure è consapevole che deve migliorare un reparto: l’attacco.

L’assenza di Retegui si fa sentire e gli attaccanti a disposizione di Alberto Gilardino – a parte forse Gudmundsson, che a dirla tutta non è un centravanti puro – non stanno dando le risposte sperate.

Un cuore rossoblu pubblicato su Instagram su una vecchia foto di quando indossava la casacca del Grifone: così M’baye Niang, ex centravanti francese di Milan, Torino e appunto Genoa, ha lanciato una indiscrezione sul suo futuro: è imminente un suo ritorno in Italia? Sembra proprio di sì, a maggior ragione dopo l’addio all’Adana Demispor, club che lo aveva tesserato la scorsa estate facendogli firmare un contratto fino a giugno 2025.

Genoa, possibile ritorno di Niang? L’indizio social

L’ex attaccante del Genoa ha risolto il contratto con i turchi, nonostante per rendimento fosse uno dei migliori calciatori della rosa: fin qui aveva messo il timbro 8 volte in 16 presenze totali.

Niang si trova quindi libero di scegliergli una nuova destinazione, con la sua preferenza che va proprio al Grifone. Essendo infatti il Genoa molto scoperto lì in avanti, mister Gilardino non si farebbe problemi ad inserire in rosa un attaccante che comunque conosce molto bene le dinamiche della Serie A, nonostante non abbia lasciato un ricordo indelebile in qualsiasi piazza in cui ha messo piede.

I tifosi genoani attendono novità, lo stesso Niang che ha voglia di tornare a giocare in Italia. Nello specifico di tornare a vestire la maglia rossoblù del Genoa, indossata già 14 volte. 5 i gol e 3 gli assist nella sua esperienza in terra ligure, un bottino magro che intende ingrossare nei prossimi mesi. Ma per questo deve arrivare il sì del ‘Grifone’ al suo ritorno…