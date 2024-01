Il Napoli ha trovato il nuovo Kim: De Laurentiis ci riprova

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è la squadra protagonista di questo mercato. Gli azzurri non vogliono fermarsi.

Aurelio De Laurentiis lo aveva detto qualche settimana fa. Questo sarà uno delle sessioni di calciomercato invernali più movimentate degli ultimi anni e infatti il Napoli è assoluta protagonista in questi giorni. I campioni d’Italia vogliono riparare almeno in parte agli errori della sessione estiva e l’obiettivo è tenere la squadra in corsa per il posto Champions.

Dal tecnico allo staff di preparatori, il Napoli ha cambiato forse troppo da questo punto di vista e l’addio di Giuntoli – ora tra i rivali della Juve di Allegri – ha fatto piuttosto male in casa azzurra. Intanto il Napoli è scatenato, ha chiuso i colpi Mazzocchi, Traore e la stella del Verona Ciryl Ngonge e vuole continuare su questa strada. Entro la fine di questo mercato potrebbero arrivare altri 1 o 2 colpi, nello specifico tra difesa e centrocampo.

Il reparto che più ha perso rispetto alla scorsa stagione è difatti quello difensivo. Il club azzurro ha perso il coreano Kim Min Jae, ceduto al Bayern Monaco, grazie al pagamento della clausola di circa 60 milioni di euro del coreano.

Il club ha acquistato il brasiliano Natan come sostituto, ma questi è apparso un pò acerbo ed ora è anche fermo per infortunio, cosi il Napoli valuta altri nomi per la difesa. A inizio mercato si era parlato di Dragusin, ma alla fine è andato al Tottenham e ora il nome nuovo arriva dalla Turchia.

Calciomercato Napoli, occhio alla sorpresa per la difesa

Come riporta Tmw nelle ultime ore il Napoli avrebbe messo nel mirino il centrale difensivo del Galatasaray, il danese Victor Nelsson. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2026 ed è stato inseguito in passato anche da Atalanta e Milan, due club anch’essi a caccia di centrali difensivi. Nelsson è un opzione intrigante e neanche troppo onerosa, il Napoli lo valuta dopo le difficoltà per arrivare a Perez dell’Udinese, con i friulani restii a cedere uno dei loro migliori calciatori.

E destino vuole che Nelsson giochi proprio in Turchia, proprio come Kim, che il Napoli prelevò invece dal Fenerbahce. Gli azzurri sperano in un acquisto simile e magari subito in un esplosione per un reparto che al momento è in grosse difficoltà. In questa stagione Nelsson ha disputato 15 presenze e 1 gol, ma non è un titolare fisso del club turco; tra l’altro Victor è un compagno di squadra di Dries Mertens e chissà che l’ex ‘Folletto azzurro’ possa consigliare il calciatore per un possibile approdo a Napoli. Il mercato è tutt’altro che finito, il Napoli lavora alla difesa.