La Juve rompe il silenzio: addio a Conte

Dopo la vittoria importante rimediata contro il Sassuolo, in casa Juventus bisogna registrare delle novità sull’indiscrezione che porta ad Antonio Conte.

Dopo la vittoria netta dell’Inter contro il Monza, la Juve ha rispettato tutti i pronostici nel match di martedì scorso all’Allianz Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. I bianconeri, di fatto, hanno avuto la rivincita dell’incredibile sconfitta del girone d’andata subita al Mapei Stadium, visto che hanno portato a casa tre punti fondamentali con la doppietta realizzata da Dusan Vlahovic e con il gol di Federico Chiesa.

Con questo successo, di fatto, la Juventus è tornata a soli 2 punti dall’Inter capolista, regalandosi così la possibilità di poter tornare in vetta alla classifica già a partire da questo weekend. La ‘Vecchia Signora’, visto che la ‘Beneamata’ non giocherà a causa della Final Four della Supercoppa Italiana, potrebbe guidare il campionato di Serie A se dovesse battere il Lecce al Via del Mare.

Al dispetto dei pronostici estivi, quindi, la Juventus sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per cercare di contendere lo Scudetto all’Inter super favorita. Max Allegri, di fatto, sta rispondendo a tutte le critiche ricevute da quando è tornato sulla panchina della ‘Vecchia Signora’. Tuttavia, nonostante i risultati ottenuti quest’anno, si sta continuando a parlare della lista dei possibili sostituti del tecnico toscano sulla quale, però, bisogna escludere Antonio Conte.

Conte-Juve, pochissime possibilità: la rivelazione

Secondo quanto raccolto da ‘Luca Momblano‘, giornalista ed uno dei massimi esperti delle vicende che ruotano intorno al mondo Juventus, le possibilità di rivedere Antonio Conte sulla panchina bianconera sono veramente ridotte al minimo, ovvero circa l’0,8 %. In queste ultime ore, di fatto, un altro nome è stato accostato fortemente alla ‘Vecchia Signora’, ovvero Thiago Motta.

Dopo questa super stagione con il Bologna, di fatto, l’ex giocatore dell’Inter è praticamente seguito dalle tre big del nostro campionato che, molto probabilmente, l’anno prossimo cambieranno: Juventus, Milan e Napoli. Tuttavia, visto anche il rifiuto dell’estate scorsa, il club di proprietà di Aurelio De Laurentiis sembra essere più defilato.

Nel mondo bianconero, quindi, non si sta parlando solo del campionato di quest’anno, ma anche del futuro di Massimiliano Allegri. Nel frattempo, però, i tifosi della ‘Vecchia Signora’ sperano che il tecnico toscano possa salutare con il successo dello Scudetto, il quale manca nella bacheca del club piemontese da ormai 4 anni.