Mercato Napoli: colpo a sorpresa a centrocampo, sta firmando

Mercato Napoli, sono ore frenetiche per il club partenopeo. In tal senso arriva la svolta per il grande colpo pensato per il centrocampo di Walter Mazzarri. C’è stata una accelerata improvvisa ed ora il calciatore sembra sia anche pronto a firmare. Andiamo a vedere le ultime a riguardo e cosa è accaduto.

Come è noto, in questa sessione di mercato gli azzurri stanno lavorando con lungimiranza ma anche con estrema attenzione. Si cercano infatti profili giovani e di belle aspettative ma al contempo già pronti per determinati palcoscenici. Come quelli che si trova ad affrontare la squadra campione d’Italia. In tal senso, sono diversi i profili seguiti e che potrebbero aggiungersi ai già arrivati Mazzocchi, Traorè, Ngonge e Popovic. In tal senso, arriva una svolta importante per il colpo in mezzo al campo chiesto da Mazzarri. Serve, infatti, un mediano in grado di dare il cambio ad Anguissa. Ed ora può cambiare molto.

Mercato Napoli, arriva l’affondo per il mediano

Come è noto, nonostante il mercato dei partenopei sia stato già così molto importante, non sono ancora finiti i colpi per Mazzarri. Serve, infatti, reclutare ancora almeno un difensore centrale ed un mediano. In tal senso, arrivano notizie importanti.

Il Napoli ha seguito a lungo molto da vicino il nome di Manu Konè, straordinario talento del Borussia Moenchengladbach. Si parlava di un forte interesse degli azzurri che, però, ora sono davvero vicini ad essere beffati. Stando a quanto raccontato dal quotidiano inglese “The Independent”, il Newcastle si è fiondato sul calciatore ed è pronto a chiudere.

Napoli, sfuma Manu Konè: è vicino al Newcastle

Classe 2001, rappresenta uno dei talenti più puri che la Bundesliga può vantare. Sulle sue tracce, oltre al Napoli, c’è da tempo anche la Juventus dal momento che è un nome che piace da diverso tempo a Cristiano Giuntoli. Adesso il Newcastle ci ha messo gli occhi addosso ed è deciso a condurre in porto questo affare. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro ma non spaventa di certo i Magpies, che hanno l’obbligo di rimpiazzare lo squalificato Tonali. Il giocatore, a quanto si legge, sarebbe felicissimo di trasferirsi in Inghilterra per misurarsi con la Premier League e, dunque, la strada è tutta in discesa.