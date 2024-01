Napoli, capolavoro di De Laurentiis: finalmente l’erede di Kim

Il Napoli targato Aurelio De Laurentiis continua a lavorare alacremente sul fronte calciomercato: 15 milioni sul piatto per l’erede di Kim.

Non è cambiata tanto la rosa del Napoli campione d’Italia dalla scorsa estate. Aurelio De Laurentiis e la dirigenza del club partenopeo erano intervenuti poco tutto sommato durante la sessione di calciomercato post Scudetto. Ma una modifica abbastanza importante c’è stata e riguarda il reparto difensivo attualmente guidato da mister Walter Mazzarri.

Il riferimento, in tal senso, è all’addio molto pesante di Kim Min-jae, divenuto nel giro di qualche settimane un elemento di spicco nel team del Bayern Monaco di Thomas Tuchel. Un’ulteriore dimostrazione di come il calciatore sudcoreano goda di un talento decisamente fuori dal comune.

E tutt’ora si sente la sua assenza in quel di Napoli, che inevitabilmente pesa parecchio. Anche perché l’ex Fenerbahce non è stato rimpiazzato con un collega che fosse in grado di prendere le chiavi della retroguardia azzurra. Kim rappresentava la colonna portante della difesa del Napoli, non a caso Luciano Spalletti non rinunciava mai al suo contributo all’interno del rettangolo verde di gioco.

De Laurentiis e il direttore sportivo Mauro Meluso hanno poi scelto di puntare su Natan, prelevando il suo cartellino dal Red Bull Bragantino. Il centrale brasiliano, però, finora non si è dimostrato all’altezza delle aspettative della società campana, di conseguenza sarebbe meglio aggiungere al gruppo un nuovo difensore. Serve un profilo di un certo tipo, poiché stavolta è assolutamente vietato sbagliare. Il Napoli deve riprendere la retta via, dato che si è reso protagonista in negativo di fin troppi passi falsi in questa annata sportiva.

Andando avanti di questo passo aumenterebbe in maniera notevole il rischio di non qualificarsi in Champions, un fallimento che non è minimamente accettabile. La dirigenza, dal canto suo, continua a monitorare varie opzioni, tra cui Ozan Kabak dell’Hoffenheim che però sarebbe prendibile solo in estate visto che gli azzurri non hanno slot extra.

Calciomercato Napoli, c’è anche Kabak nel mirino di Meluso: 15 milioni sul piatto

Si tratta di una pedina turca classe 2000, che il prossimo 25 marzo raggiungerà la soglia dei 24 anni di età. È una soluzione che intriga particolarmente i vertici del Napoli. Ad ogni modo il futuro di Kabak è nelle mani della compagine tedesca, considerando che l’ex Schalke 04 presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026.

De Laurentiis, inoltre, sarebbe disposto ad avanzare un’offerta da 15 milioni di euro al fine di assicurarsi le prestazioni di Kabak, che forse a differenza di Natan potrebbe riuscire a raccogliere la pesante eredità lasciata da Kim. Perlomeno è ciò che si augurerebbe il mondo Napoli, nel caso in cui tale affare andasse in porto. Non resta che attendere pazientemente ulteriori sviluppi, staremo a vedere cosa succederà.