Napoli in ansia: un top club vuole prendersi Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia è finito nel mirino di un top club che vuole prendersi il georgiano quanto prima: il Napoli e i suoi tifosi sono in ansia

Il Napoli è in ansia: un top club ha messo gli occhi su Kvaratskhelia ed è pronto a fare un’offerta importante al club partenopeo. I tifosi non vivono bene la situazione perché non si tratta di una squadra qualsiasi, ma probabilmente di una delle più forti al mondo. Le prossime settimane possono essere decisive per il suo futuro, vedremo se l’interesse sfocerà in qualcosa di più concreto.

Il georgiano ha diversi estimatori in giro per il mondo, nonostante non stia disputando una stagione come quella dell’anno scorso. Il fantasista ha avuto diversi problemi nel corso di quest’annata, ed è spesso marcato ad uomo dalle difese avversarie che lo accerchiano e gli triplicano la marcatura.

Questo lo ha portato ad essere spesso nervoso e a non riuscire più a realizzare quei numeri da fuoriclasse che l’anno scorso condussero gli azzurri allo scudetto. La stagione fatta di alti e bassi però non gli ha impedito di essere seguito da un top club mondiale.

La squadra che avrebbe messo gli occhi sul georgiano è il Manchester City di Pep Guardiola. Chissà che non sia stato proprio l’allenatore spagnolo a fare il suo nome alla dirigenza dei Citizens. All’ex Barcellona, come noto, piacciono molto i giocatori di classe e fantasia, quelli che spostano gli equilibri in squadra. E una sua frase recente su Spalletti non è passata inosservata.

Napoli in ansia: il Manchester City vuole prendersi Kvarartskhelia!

In occasione della premiazione del FIFA The Best Awards 2023, che ha visto trionfare Guardiola proprio davanti a Spalletti, l’allenatore spagnolo ha elogiato l’attuale CT per quanto fatto l’anno scorso al Napoli e il gioco espresso. Grazie anche a delle individualità come… Kvara! Tutto torna, dunque. Ed è probabile che il City, dopo aver sentito il parere dell’allenatore, adesso possa andare con decisione sul georgiano.

La durata del contratto fino al 2027 del georgiano non è di certo motivo per restare tranquilli anche perché lo stipendio da 1,4 milioni di euro l’anno è misero considerando le sue potenzialità.

Al City potrebbe guadagnare probabilmente dieci volte tanto. Ed è per questo, oltre che al blasone degli attuali campioni d’Europa, che il Napoli trema: con un’offerta irrinunciabile difficilmente si potrebbe trattenere il giocatore ancora all’ombra del Vesuvio. Kvara intanto è tranquillo e per ora pensare solo a dare tutto in campo: alle porte c’è una Supercoppa Italiana da provare a portare a Napoli.

