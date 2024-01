Napoli, colpo in difesa: firma subito, intreccio con il Lens

Ancora una mossa strategica da parte del Napoli per chiudere una nuova operazione di calciomercato: ecco l’affare decisivo, intreccio con il Lens

Tanti nomi sul taccuino del ds Meluso per provare a chiudere affari sensazionali entro la fine di gennaio. Il calciomercato del Napoli è stato molto movimentato, ma non finita qui. Il presidente De Laurentiis ha intenzione di regalare nuovi sogni ai tifosi: a breve potrebbe arrivare il colpo in difesa. L’intreccio decisivo con il Lens, ecco quello che sta succedendo.

Un nuovo colpo di calciomercato in casa Napoli. Il presidente De Laurentiis è davvero molto attivo in queste settimane di gennaio. Gli azzurri cercheranno di tornare in Italia con la Supercoppa italiana in mano con una finale davvero complicata contro l’Inter. Finora sono arrivati Mazzocchi, Traore e Ngonge con gli ultimi due che sono volati in Arabia Saudita per mettersi subito a disposizione di Mazzarri.

Napoli, affare totale: chiusura immediata

Un nuovo colpo in difesa per rinforzare il reparto difensivo del Napoli: ecco la trattativa che va avanti da tempo, la ricostruzione dell’affare. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile: chiusura in tempi brevi.

Il Napoli vuole chiudere l’ennesimo colpo in difesa: Oumar Solet è l’indiziato numero uno con il Salisburgo già pronto a trovare il sostituto. Il centrale francese piace da sempre al club partenopeo, ma anche il Lens ha mostrato interesse. La compagine transalpina ha chiesto soltanto informazioni come svelato dal portale footmercato.net, ma lo stipendio del calciatore sembra fuori dalla portata del Lens. Il Napoli potrebbe così essere favorito per chiudere l’operazione regalando nuovo entusiasmo in casa azzurra.

I prossimi giorni saranno decisivi per ultimare le prossime operazioni di calciomercato con De Laurentiis intenzionato a chiudere un colpo in difesa. Il Napoli ha perso tanto con l’addio di Kim, passato al Bayer Monaco nella finestra estiva di calciomercato.