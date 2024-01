Ritorno di fiamma Napoli: arriva dall’Inghilterra

Il Napoli è pronto a un nuovo blitz, c’è un calciatore pronto a lasciare la Premier League per diventare protagonista in Serie A

Alla rosa del Napoli serve un nuovo big. La rosa non è così coperta in alcuni ruoli chiave, con il blitz campano che potrebbe portare a un rinforzo mirato in questa sessione invernale del calciomercato.

Il ritorno alla vittoria del Napoli ha ridato un po’ di appetito anche in sede di mercato. Il club campano ha bisogno di uomini importanti per un rilancio, la stagione non è di certo finita e agguantare una posizione in Champions League resta un obiettivo comunque fattibile.

Mazzarri ha bisogno di forze fresche in campo, calciatori che possano fare la differenza e anche dare nuovi stimoli alla rosa. Una soluzione importante è in ballo direttamente dalla Premier League, parliamo di un elemento di grande fantasia e concretezza in grado di aumentare la qualità della squadra.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’affare può essere fattibile per il Napoli, un nuovo colpo è in arrivo un po’ a sorpresa dopo aver chiuso l’affare Traorè con il Bournemouth.

Dalla Premier al Napoli, arriva un trequartista

Il Napoli ha trovato un profilo giusto da collocare in mezzo al campo, un elemento in grado di accendere le punte e aumentare la qualità del gruppo. I campani sono in pole, l’opzione potrebbe regalare soddisfazioni alla società di De Laurentiis con un rischio minimo: Pablo Fornals dal West Ham al Napoli ora è un nome più che caldo sul mercato.

Il centrocampista spagnolo è in uscita dal West Ham, lo spagnolo classe 1996 cerca nuovi stimoli. Non è più un titolarissimo nel gruppo inglese, ma ha numeri di alta classe e in stagione ha comunque giocato molto, sedici presenze.

Il West Ham ha un po’ accantonato Fornals, lo spagnolo potrebbe arrivare in una piazza calda come Napoli e riaccendere il suo talento. Ha avuto trascorsi con Villarreal e Malaga e da cinque stagioni gioca in Premier: il momento sembra propenso per un suo trasferimento in Italia, gli azzurri potrebbero spuntarla a poco prezzo.

Il Napoli punta Fornals in scadenza a giugno 2024: il West Ham potrebbe cederlo per pochi milioni di euro o perderlo proprio a costo zero quest’estate. La società inglese sa come Fornals non rinnoverà il suo contratto e dovrà scegliere solamente cosa fare con lo spagnolo, desideroso di vivere una nuova avventura calcistica.