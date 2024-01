Thiago Motta, Serie A beffata: se ne va all’estero

Thiago Motta è già nel mirino di molte big di Serie A per la prossima stagione, ma potrebbero essere beffate da un top club estero: cosa succede

Il percorso di Thiago Motta in Serie A, e in particolare sulla panchina del Bologna, è decisamente di pregio. L’allenatore sta riuscendo a ritagliarsi un posto tra i migliori tecnici in circolazione, e non solo per gli ottimi risultati che sta ottenendo alla guida dei rossoblù, quanto per un gioco ad alta intensità, moderno e a tratti meraviglioso, che sta facendo stropicciare spesso gli occhi a molti tifosi.

Nelle ultime settimane, non sono mancate le manifestazioni d’interesse nel nostro Paese. Se n’è parlato per il Napoli e per la Roma, in tempi un po’ diversi. L’Inter lo apprezza, ma non vuole separarsi da Simone Inzaghi, a meno di clamorosi tracolli. Piace molto anche a Juventus e Milan, che restano le principali candidate in Italia a ingaggiarlo – sempre che Massimiliano Allegri decida davvero di lasciare la panchina della Vecchia Signora.

Si tratta ancora di interessi embrionali, senza che si sia passati a offerte concrete, e proprio per questo potrebbe inserirsi all’improvviso uno dei più grandi club d’Europa, a cui Thiago Motta difficilmente potrebbe dire di no.

Bomba dalla Spagna: il Barcellona piomba su Thiago Motta

L’attuale allenatore del Bologna ha vestito la maglia del Barcellona tra il 2001 e il 2007, come centrocampista d’ordine in grado di organizzare la manovra della squadra. Ora, secondo quanto riporta ‘todofichajes.com’, potrebbe tornare in blaugrana, ma ovviamente con il ruolo di allenatore.

Tutto parte dai rapporti non proprio eccezionali che Joan Laporta ha con Xavi. L’ex regista non era tra i preferiti per la panchina nel momento in cui è stato selezionato e non lo è neanche adesso, tanto che – scrivono dalla Spagna -, se ci fossero i fondi necessari, l’avrebbe già esonerato. L’ultima dura sconfitta con gli storici rivali del Real Madrid ha lasciato il segno e, con Deco a capo della dirigenza, le principali soluzioni per la panchina sarebbero Rafa Marquez e proprio Thiago Motta.

Entrambi incarnano l’anima e i valori del club, entrambi saprebbero come gestire una delle piazze più difficili nel mondo del calcio e non tremerebbero al Camp Nou. In più hanno costi contenuti, che in questo momento non guasta per nulla. Le big di Serie A sperano di tenere botta, e anche il Bologna, ma un addio in salsa blaugrana non è affatto da scartare.