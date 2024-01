Blitz della Premier, irrompe il Newcastle: addio Juve

Il Newcastle vuole essere grande protagonista sul mercato: il club irrompe su uno degli obiettivi di mercato della Juventus

La Premier League è il campionato più bello in Europa. Come al solito, stiamo assistendo ad una serrata lotta per il titolo con diverse squadre in grado di poter dire la loro fino alla fine. Tra i club più in difficoltà in questo momento troviamo il Newcastle reduce da quattro sconfitte consecutive: rendimento che ha allontanato Isak e compagni dalle posizioni europee. La stagione è ancora lunga e basta un mini filotto di risultati positivi per tornare competitivi.

Una mano al Newcastle può arrivare dal calciomercato: siamo infatti nel mese di gennaio e per le varie società si tratta di un periodo importante che può rinforzare le varie rose. I Magpies sembrano aver bisogno di un centrocampista.

Stando a quanto riportato da Sky Sport UK, la società avrebbe messo gli occhi su Ederson. Il classe 1999, in forza all’Atalanta, può essere impiegato da centrale in mezzo al campo ma anche nel ruolo di trequartista: duttilità tattica che gli consente di dare un contributo fondamentale all’interno della partita.

Parliamo di un giocatore forte fisicamente, in grado di gestire tempi e ritmi d gioco e con la capacità di inserirsi alle spalle della difesa così da offrire una soluzione offensiva in più per la propria squadra.

Le prestazioni di Ederson non sono passate inosservate con il Newcastle pronto a fare un tentativo e questo rappresenta un problema, non da poco, per la Juventus.

I bianconeri, in piena lotta per lo scudetto, stanno cercando di rinforzare – al di là delle smentite di Giuntoli che parla sempre di mercato in entrata chiuso – nel migliore dei modi la rosa a disposizione di Allegri. Tra i reparti da migliorare troviamo il centrocampo ed Ederson è uno degli obiettivi per questo mese di gennaio. O meglio era… L’inserimento del Newcastle complica le cose considerando la disponibilità economica del club inglese e il fascino di un campionato come la Premier League.

Juve, si complica Ederson: pericolo Premier

Bisogna però sottolineare come sia veramente difficile una cessione di Ederson in questa finestra invernale di mercato: il giocatore è fondamentale all’interno del sistema di gioco di Gasperini e l’Atalanta non ha nessuna intenzione di privarsi del classe 1999, valutato peraltro sui 50 milioni.

I bergamaschi sono in corsa per tutti gli obiettivi: lottano per il quarto posto in campionato, vogliono arrivare il più lontano possibile in Europa League e devono affrontare una semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Per regalare diverse soddisfazioni ai propri tifosi serve tutta la rosa a disposizione, compreso Ederson.