Napoli, Zielinski finalmente si è convinto: la decisione a sorpresa

Il Napoli è tornato protagonista in campo e fuori: ora l’obiettivo è trionfare in Supercoppa italiana. Zielinski ha preso la sua decisione, ecco quello che farà

Piotr Zielinski ha fatto la sua scelta dopo tanti tentennamenti delle ultime settimane. Il centrocampista polacco ha preso così la sua decisione per stare in pace con se stesso: ecco quello che ha comunicato alla società di De Laurentiis.

Da mesi ormai il futuro del centrocampista polacco del Napoli è in bilico. Da anni ha vissuto anni memorabili con la casacca azzurra, ma ora tutto è cambiato. Finalmente si è deciso, ecco la firma immediata per vivere così una nuova avventura della sua carriera. De Laurentiis è molto attivo sul fronte calciomercato tra entrate ed uscite per puntellare la rosa azzurra a disposizione di Walter Mazzarri. L’allenatore livornese ha accettato questa nuova sfida per riportare anche subito un nuovo trofeo in casa partenopea.

Napoli, affare Zielinski: la firma del centrocampista polacco

Pochi minuti fa è arrivata così la decisione definitiva di Piotr Zielinski che intende così mettere in mostra tutto il suo potenziale. Ecco quello che succederà nei prossimi mesi: la destinazione del centrocampista polacco che ha lasciato tutti senza parole.

Pochi minuti fa Ciro Venerato, giornalista Rai, ha espresso il desiderio di Piotr Zielinski. Finalmente il centrocampista polacco ha preso la sua decisione: firmerà con l’Inter con tutti gli accordi già presi con la società nerazzurra. Per lui ci sarà un contratto di tre anni con l’opzione del quarto andando a percepire 3 milioni netti più bonus per avvicinarsi ai quattro totali. Il Napoli non si è voluto così farsi trovare impreparato operando sul fronte calciomercato: è arrivato Traore, ma nelle prossime ore gli azzurri potrebbero chiudere l’altro belga Mangala in forza al Nottingham Forest.