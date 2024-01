Cessione già decisa: addio Napoli

Il calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi nei prossimi giorni: cessione ad un passo, affare in chiusura

Non sarà semplice per Walter Mazzarri raddrizzare una stagione che fino ad ora ha regalato poche soddisfazioni e tantissime delusioni al Napoli. In soccorso al club di Aurelio De Laurentiis è già arrivato il calciomercato invernale, con diverse esigenze da soddisfare il prima possibile.

Mazzocchi, dalla Salernitana agli azzurri, non è partito col piede giusto ma le qualità del laterale non possono essere messe in dubbio. In ogni caso il patron dei campioni d’Italia, come ha ammesso candidamente qualche settimana fa, proverà a rimediare a scelte errate compiute durante il calciomercato estivo.

Lo ha già fatto in panchina esonerando uno spaesato Rudi Garcia e affidandosi ad un usato sicuro, quel Walter Mazzarri che la piazza adora e alla quale lui stesso rimane molto legato. I risultati, però, stanno arrivando con una pericolosa discontinuità.

La dirigenza campana sta sondando il terreno soprattutto a centrocampo e difesa visto che in attacco ogni discorso sarà riconducibile al futuro di Osimhen la prossima estate: il nigeriano, impegnato in Coppa d’Africa, continua a rimanere nei pensieri di diversi top club.

Se almeno un nuovo centrocampista è atteso in quel di Castelvolturno da qui al prossimo 31 gennaio, è altrettanto vero con la medesima urgenza che un nuovo centrale difensivo sia richiesto vista la grande difficoltà mostrata in questi mesi dal Napoli.

Altro che Napoli: futuro in Premier League

Da questo punto di vista, però, nel lungo elenco stilato dal ds Mauro Meluso c’è un nome che sembrerebbe destinato a sfumare una volta per tutte, costringendo il club di De Laurentiis a virare urgentemente su altri profili.

Secondo quanto viene riportato da ‘Football Insider’, infatti, pare che Trevoh Chalobah – centrale stimatissimo dai piani alti di casa azzurra – sia destinato a rimanere in Premier League. Viene riportato come il 24enne, non rientrando minimamente nei pensieri di Mauricio Pochettino, abbia già avuto il via libera per lasciare il Chelsea nel mese di gennaio.

C’è un club su tutti che sta facendo dei pensieri concreti sull’inglese, praticamente mai schierato (anche a causa di un lungo infortunio) dal manager argentino: parliamo del West Ham. Gli ‘Hammers’ sembrerebbero disposti ad ascoltare le proposte che arriveranno per Aguerd, soprattutto dalla Saudi Pro League.

Se dovessero giungere almeno 35 milioni di euro, il club inglese si fionderebbe con grande convinzione su Chalobah trovando il favore della dirigenza del Chelsea. Il calciatore, a questo punto, potrebbe giocare con continuità e proseguire il suo percorso di crescita nel campionato che gli rimane più congeniale.