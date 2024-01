De Ligt, clamorosa rottura con Tuchel: dove giocherà l’ex Juve

Il futuro del centrale olandese sotto la lente d’ingrandimento: clamorosa ipotesi per la prossima squadra di de Ligt

È già passato oltre un anno e mezzo dal suo addio alla Juventus. Una proposta troppo allettante quella del Bayern Monaco per Matthijs de Ligt, uno dei centrali difensivi più forti e richiesti d’Europa. 16 milioni di euro a stagione ed un contratto che cesserà il 30 giugno 2027.

Nonostante ciò, però, il campione olandese potrebbe molto presto fare le valigie e salutare la Bundesliga. Il recentissimo infortunio al ginocchio del nazionale olandese, unito ad un rendimento non sempre impeccabile, sembra però tracciare una via inattesa nel futuro dell’ex bianconero. Perché de Ligt, a 24 anni, potrebbe nuovamente finire per cambiare casacca.

Non a gennaio, visto che il Bayern Monaco nonostante la firma di Dier non ha la minima intenzione di rinunciare ad una delle sue gemme più preziose. I bavaresi hanno sborsato ben 67 milioni di euro per strapparlo alla Juventus che se l’è goduto appieno per tre stagioni. Il classe ’99 a questo punto della sua carriera è vicino ad un bivio: e il suo addio è sempre più probabile.

Un rendimento altalenante quello del difensore che tra luci (poche) e ombre è finito alle spalle di Upamecano e Kim, pure lui indisponibile, nelle gerarchie di Tuchel. Ecco, proprio il rapporto col manager tedesco sembrerebbe dare una grossissima spinta verso la cessione dell’ex gioiello della Juventus.

De Ligt cambia ancora: pronto il super trasferimento

Pare infatti che i rapporti tra de Ligt e Tuchel, stando a quanto viene riportato dalla ‘Bild’, non siano dei migliori. Una situazione tesa e decisamente complicata soprattutto per il calciatore che a questo punto, corteggiato da diversi grandi club sparsi per l’Europa, in estate potrebbe davvero fare le valigie per una nuova avventura lontano dalla Germania.

Si è parlato a lungo dell’eventualità che de Ligt potesse tornare a vestire la casacca bianconera: un’ipotesi quella juventina che, tuttavia, è stata stroncata sul nascere visti gli enormi costi tra cartellino e stipendio. E allora, dovrà andrà a giocare de Ligt? Sembra che vi sia un top club in particolare che già durante la sua esperienza torinese aveva provato a prenderlo dalla Juventus.

Si tratta del Manchester United, uno dei club che non sta proprio brillando quest’anno nonostante i diversi acquisti estivi. Uno dei problemi dei ‘Red Devils’ è la difesa e de Ligt, in tal senso, sarebbe una panacea graditissima a ten Hag.

Con il Bayern Monaco per de Ligt, tra campionato e coppe, sono 12 le presenze accumulate fino a questo momento con 1 gol all’attivo e soltanto 526′ sul rettangolo verde.