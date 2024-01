Firma UFFICIALE, c’è l’annuncio: il rinnovo è pluriennale

Il rinnovo in Formula 1 è ora ufficiale, la scuderia ha così blindato uno dei suoi punti di forza con tanto di annuncio sui social.

La Formula 1 inizierà la sua stagione nelle prossime settimane, un team intanto ha blindato un punto di forza particolarmente ambito dalla concorrenza.

I motori stanno cominciando a riscaldarsi, la Formula 1 è pronta per tornare in pista supportata dalla grande passione degli appassionati. Le scuderie preparano al meglio le nuove macchine e ben presto ci saranno le presentazioni ufficiali, a far notizia ora è un rinnovo particolarmente atteso.

Un leader ha siglato il nuovo accordo, l’ufficialità è arrivata proprio con un annuncio del team che ha confermato la piena sinergia di intenti.

La mossa è decisamente importante, firmare ora il nuovo contratto permetterà di guardare con fiducia al futuro. Il team ha una sicurezza in più da mandare in pista, il rilancio passerà attraverso la conferma degli uomini più esperti in Formula 1.

L’accordo è stato confermato dalla scuderia, l’intenzione di legarsi in maniera pluriennale era stata già spoilerata nelle scorse settimane. La Mercedes e James Allison saranno ancora insieme, il rinnovo di contratto sino al 2026 è arrivato con grande soddisfazione dalle parti in causa.

F1, il rinnovo di Allison ufficiale: la Mercedes si rilancia

Il direttore tecnico sarà ancora un uomo chiave all’interno del team, le frecce d’argento sono pronte per vivere una stagione molto intensa. La conferma di Allison è un passo importante voluto da tutti i protagonisti della scuderia, con l’influenza di Hamilton in questa decisione che ha avuto decisamente il suo peso.

Allison resta in Mercedes, il team non molla proprio il direttore tecnico che era stato già protagonista in passato. Quattro dei sette titoli conquistati da Hamilton sono arrivati proprio con il suo supporto dietro le quinte. È stato un elemento fondamentale per le vittorie ed è tornato con grandi ambizioni.

Toto Wolff, boss della scuderia, ha sottolineato l’importanza di Allison. Non è solo una persona di fiducia nel mondo della F1, ma anche una con valori importanti: “Sono entusiasta per il suo nuovo accordo, è il leader tecnico che più mi impressiona nei paddock. Ho lavorato con piacere con lui in questi sette anni e lo farò volentieri ancora prossimamente”.

Il direttore tecnico ha incassato la fiducia e sarà così protagonista con la Mercedes. A breve verrà svelata la W15, una macchina che potrebbe anche cambiare gli equilibri del prossimo campionato.