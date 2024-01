Hanno chiuso per Osimhen: blitz in Africa

Osimhen è attualmente impegnato a giocare in Coppa d’Africa con la Nigeria e un top club lo monitora a distanza: ecco cosa sta succedendo

Il netto successo ai danni della Fiorentina in Supercoppa consente a Mazzarri e ai suoi calciatori di ritrovare un po’ di ottimismo. Ad ogni modo, per forza di cose si sente non poco l’assenza di un bomber del calibro di Victor Osimhen, attualmente impegnato a giocare in Coppa d’Africa con la Nigeria.

L’attaccante classe ’98 non si è reso protagonista finora di una stagione memorabile. Ma rimane una pedina di fondamentale importanza per il Napoli. Non a caso il patron Aurelio De Laurentiis ha insistito parecchio affinché il calciatore 25enne rinnovasse il contratto prolungando la scadenza fino al 30 giugno del 2026.

Il patron romano ha accettato di mettere in atto uno sforzo economico tutt’altro che indifferente, pur di trattenere il centravanti ex Lille. Quest’ultimo, entrando più nello specifico, percepisce ora un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Una cifra da capogiro che, però, potrebbe ugualmente non bastare. Un pezzo di carta firmato dal giocatore non è sufficiente a garantire una sua lunga permanenza in quel di Castel Volturno. È vero che si è ricomposta la frattura generata dai video su TikTok e non solo, ma in Osimhen cresce sempre di più il desiderio di sperimentare le sue abilità in un contesto decisamente più prestigioso.

Il Napoli ormai gli sta stretto, di conseguenza non è assolutamente da escludere una parte di Victor durante la prossima sessione estiva di calciomercato. Ci sono dei club che potrebbero pagare interamente la clausola rescissoria da 130 milioni di euro inserita nell’accordo scritto del bomber nigeriano. Uno di questi è senza dubbio il Real Madrid targato Carlo Ancelotti e Florentino Perez.

Calciomercato Napoli, osservatori in Africa per Osimhen: il Real Madrid ci pensa

I ‘Blancos’ hanno bisogno di acquistare un nuovo centravanti di spessore, poiché è obbligatorio cercare di rimpiazzare a dovere una leggenda come Karim Benzema. Il primo nome della lista è Kylian Mbappe, ma il club madrileno si guarda attorno alla ricerca di valide alternative, nel caso in cui la stella francese non dovesse trasferirsi nella capitale spagnola.

Discorso simile per quanto concerne Erling Haaland, altra opzione concreta per il dopo Benzema. Anche quello di Victor Osimhen è un profilo che stuzzica la fantasia del Real. Difatti, stando a quanto riferisce ‘Fichaje.net’, la dirigenza madrilena starebbe seguendo da vicino la Coppa d’Africa, schierando degli osservatori sotto la direzione di Juni Calafat.

Quest’ultimo rappresenta il braccio destro di Florentino Perez in ambito di calciomercato. L’attaccante di proprietà del Napoli è uno degli osservati speciali, a dimostrazione di quanto l’interesse del Real Madrid nei suoi confronti sia reale. Non rimane che attendere pazientemente ulteriori sviluppi.