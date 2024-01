Il Napoli lo ‘manda’ alla Juve: affare a costo zero

Una strategia inattesa da parte di De Laurentiis: addio Napoli, il gioiello a sorpresa può accasarsi gratis alla Juventus

Sono stati mesi davvero difficili per il Napoli, in una stagione che ha segnato il ritorno degli azzurri con lo Scudetto cucito sul petto. Il ricordo della storica impresa fatta con Luciano Spalletti in panchina è però molto lontano. E adesso, parallelamente, le strategie di mercato di De Laurentiis possono spiazzare i tifosi e favorire la Juventus.

Il campo è tornato a sorridere ai campioni d’Italia in carica che nella semifinale di Supercoppa italiana, di scena all’Al-Awwal Stadium in Arabia Saudita, ha visto la squadra di Mazzarri letteralmente demolire la Fiorentina. Gli azzurri si sono imposti con un netto 3-0 che ha visto soprattutto l’esplosione totale di uno dei giovani su cui la società vuole puntare forte per il futuro: Zerbin.

Intanto gennaio avanza e così i giorni a disposizione per fornire a Mazzarri gli innesti giusti in sede di mercato. In difesa il Napoli ha tentato di inserirsi nella corsa a Tiago Djalò, destinato tuttavia a far felici i tifosi della Juventus. Il vero nodo da sciogliere, per il presente ma soprattutto per il futuro, si chiama centrocampo.

Occhio a Piotr Zielinski mai così lontano dal rinnovo coi campani e già virtualmente promesso sposo dell’Inter. Per il mese di giugno, però, anche in attacco qualcosa si sta già muovendo. La società partenopea ha fatto una scelta che può, clamorosamente, favorire la Juventus: la strategia di De Laurentiis è ormai già chiarissima.

È accaduto in passato e succederà ancora che Napoli e Juventus possano trovarsi a sfidarsi per i talenti di spicco della Serie A, così come del calcio di alto livello in ogni Continente. Ad ogni modo, l’addio agli azzurri di uno dei gioielli che sta da mesi facendo benissimo è ormai quasi fatto: il suo futuro sarà alla Juventus.

Si tratta di Felipe Anderson, ala brasiliana che è in scadenza con la Lazio e che oltre alla Juventus potrebbe essere già stato offerto pure al Napoli. Il presidente dei campani Aurelio De Laurentiis, nonostante la possibilità di arricchire il reparto con un gioiello di esperienza e grande talento, avrebbe detto no.

Bye bye Napoli, è deciso: Felipe Anderson a zero alla Juventus

Il Napoli punta – come nel caso di Ngonge del Verona, un affare ufficiale – a calciatori giovani e grande prospettiva. In questo modo calciatori come il classe ’93, lontanissimo dal rinnovo con il club di Claudio Lotito, verrano verosimilmente scartati anche in futuro.

Felipe Anderson, che conosce benissimo il calcio italiano avendo vestito per ben due volte la maglia della Lazio, in questa stagione agli ordini di Sarri ha collezionato 28 presenze con 2 gol e ben 7 assist vincenti: il suo futuro, a zero, sarà nella Torino bianconera.