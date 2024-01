Lavezzi, l’annuncio improvviso dell’ex compagno

Annuncio improvviso da parte dell’ex compagno di Ezequiel Lavezzi che sta passando un momento molto duro e complicato

Ezequiel Lavezzi è finito al centro di voci sul suo conto da circa un mese, in cui di sicuro non se la sta passando bene e tutti vorrebbero scoprire di più. Prima la notizia di un accoltellamento, rivelatasi falsa, poi la depressione e il ricovero. L’unica certezza è che l’ex attaccante azzurro e Argentina sta vivendo momenti complicati e duri. Da Napoli gli è arrivata grande solidarietà. Tutti gli altri discorsi, lasciano il tempo che trovano, non arrivando conferme dal diretto interessato o da chi gli è vicino.

Ha provato a fare chiarezza un ex compagno, molto vicino al “Pocho” e a sua volta argentino ed ex Napoli. Ci riferiamo a German Denis, il quale ha difeso a spada tratta l’amico e ha attaccato tutti i rumors e le voci degli ultimi giorni.

I due hanno condiviso l’esperienza all’ombra del Vesuvio nel biennio 2008-10, quello passato nel capoluogo campano da parte di Denis, un giramondo con le sue 15 maglie cambiate in carriera e che solo la scorsa estate ha appeso le scarpette al chiodo dopo venticinque anni di carriera.

Non solo connazionali e compagni di squadra, i due condividevano anche lo stesso reparto, quello offensivo. Non poteva che nascere una solida amicizia.

Denis difende Lavezzi: l’annuncio improvviso sulle sue condizioni

“Sul Pocho sono state dette tante falsità”, attacca l’argentino che poi chiarisce le condizioni del suo ex compagno. “Sono stato con lui due settimane fa in Argentina e so quello che dico, so come sta a differenza di tante persone che si credono ben informate”, è l’attacco di Denis. Come sta dunque il ‘Pocho’?

“Sta bene, ha solo bisogno di recuperare un po’ e stare con la famiglia. Saprà sicuramente rialzarsi, è una bella persona ed è in salute. Si tratta di un ragazzo intelligente, pian piano verranno fuori le sue qualità, la famiglia gli è vicino e lui ha bisogno di stare con persone che gli vogliono bene”. Fatta chiarezza, dunque, una volta per tutte sull’ex Napoli? Chissà, probabilmente ad alcuni non basteranno queste dichiarazioni di chi il ‘Pocho’ lo conosce bene.

Tante falsità e malignità dietro il momento delicato dell’argentino, in queste settimane se ne sono sentite di ogni tipo. Ovviamente nessuna corrisponde alla verità. Sicuramente appena Lavezzi vorrà, sarà lui stesso a fare chiarezza sul momento, mettendo a tacere una volta per tutte chi ha scritto o detto cose non vere. Nel frattempo si gode l’affetto dei napoletani che non l’hanno mai dimenticato né abbandonato.