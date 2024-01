Mercato Napoli, altro colpo per Mazzarri: fissate le visite mediche

Mercato Napoli, la squadra di Aurelio De Laurentiis è davvero scatenata sul mercato ed ora è davvero ad un passo da un altro colpo. Il quinto, praticamente. Per lui sono state già fissate anche le visite mediche con uno sprint decisivo che è arrivato proprio nelle ultime ore. Andiamo a vedere cosa sta accadendo.

Ci si aspettava tanto da questa sessione di mercato per i partenopei, ma forse non così tanto. Gli azzurri, infatti, hanno già chiuso ben quattro colpi, e la sensazione è che questi ultimi dieci giorni porteranno almeno altri due innesti. Sono arrivati, infatti, Traorè (che ha preso il posto di Elmas), Popovic, Mazzocchi e Ngonge. Tutti obiettivi che il club avevano messo nel mirino. E tre su quattro sono anche dei prospetti interessanti oltre che utili alla causa nell’immediato. In tal senso, il Napoli si sta seriamente avvicinando al quinto colpo. Fissate anche le visite mediche per il calciatore che è pronto a lavorare con Mazzarri.

Mercato Napoli, altro colpo per Mazzarri

Come è noto, in questa sessione invernale il Napoli cerca ancora un centrocampista muscolare ed un difensore centrale. Sono diversi i nomi che interessano ma il cerchio si sta iniziando seriamente a stringere, come si suol dire.

Stando a quanto raccontato dalla “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, infatti, gli azzurri sono pronti ad affondare il colpo decisivo per Orel Mangala. Il mediano del Nottingham Forrest è il primo della lista per il Napoli che, al rientro dalla Supercoppa in Arabia Saudita, affonderà il colpo decisivo. Si parla, in tal senso, anche già della data per le visite mediche.

Napoli, arriva Mangala: fissate le visite mediche

Classe 1998, Mangala piace molto al Napoli dal momento che ha le qualità per giocare sia da vertice basso alternandosi con Lobotka che da vice Anguissa. Nazionale belga, è di proprietà del Nottingham Forrest che, però, non vive una situazione di classifica proprio idilliaca. Nonostante però una lotta per evitare la retrocessione ancora apertissima, gli inglesi hanno dato il via libera per la cessione. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto e si deve trovare la quadra definitiva con gli agenti. Martedì, però, potrebbe anche arrivare la chiusura, con tanto di visite mediche.