Panchina Napoli: nome a sorpresa, ADL prepara l’assalto

Il Napoli è pronto a cambiare allenatore la prossima stagione e c’è un nome a sorpresa che sembra stuzzicare molto ADL. L’assalto è pronto.

Il compito di Mazzarri è quello di portare il Napoli al quarto posto e poi quasi certamente al termine della stagione i partenopei avranno una nuova guida tecnica per aprire un nuovo ciclo.

Di nomi in questi giorni ne sono stati fatti diversi, ma, secondo quanto riferito da AreaNapoli.it, ADL potrebbe piazzare un profilo a sorpresa. C’è un allenatore che potrebbe essere ideale per la panchina del Napoli e sono in corso tutte le riflessioni del caso. Ma attenzione a questo tecnico.

Napoli: nome a sorpresa per la panchina, i dettagli

Conte, Mourinho, Pioli e non solo. In questi giorni sono stati accostati diversi nomi alla panchina del Napoli, ma per il momento nessuna scelta è stata fatta. A differenza di quanto successo la scorsa stagione, ADL non ha intenzione di sbagliare e per questo motivo la decisione arriverà solo al termine della stagione e dopo un confronto con la società. Di certo il nuovo ds potrebbe consentire di accelerare la scelta, ma è vietato sbagliare e, quindi, non possiamo escludere delle sorprese dell’ultima ora.

Stando a quanto riferito dal sito partenopeo, Xabi Alonso potrebbe essere il nome giusto per la panchina del Napoli. Lo spagnolo sta facendo molto bene con il Bayer e il suo gioco è molto simile a quello di Spalletti. Da qui il possibile tentativo da parte di De Laurentiis per cercare di convincere l’ex centrocampista, ma non sarà semplice viste le altre offerte.

Ma il Napoli continua ad essere una piazza che attira e per questo motivo la chiamata a Xabi Alonso potrebbe farlo traballare. Naturalmente il discorso sarà approfondito solo al termine della stagione visto che, almeno per il momento, il tecnico è concentrato a fare bene con il Bayer.

Il nome a sorpresa per la panchina del Napoli potrebbe essere quello di Xabi Alonso. L’ex centrocampista sta facendo molto bene con il Bayer Leverkusen e per lui non è da escludere un cambio la prossima stagione. Naturalmente il discorso sarà approfondito solo al termine dell’annata visto che per il momento l’allenatore sta pensando a chiudere il meglio il campionato.