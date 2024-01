Riecco l’ex Milan: clamoroso ritorno in Serie A

L’ex Milan potrebbe tornare in Italia nelle prossime ore dopo la risoluzione del contratto, ecco come stanno davvero le cose

Negli ultimi giorni il nome di un ex Milan è stato accostato a più di un club italiano. Probabilmente tornerà prestissimo in Italia dopo la rescissione contrattuale con quello che è ormai il suo ex club.

Non è la prima né l’ultima volta che capita: il calciomercato, specialmente negli ultimi anni, ha abituato i tifosi italiani a ritorni clamorosi, impensabili fino a poco tempo prima. Questa volta tocca a un centravanti ex rossonero che, a dirla tutta, non ha lasciato un buon ricordo, in quanto non rispettò quelle che erano le alte aspettative nei suoi confronti.

Erano sicuramente altri tempi, in cui il Diavolo non godeva della forza degli ultimi anni. Arrivato alla soglia dei trent’anni ha deciso di lasciare il suo attuale club per abbracciare una nuova esperienza nel massimo campionato italiano.

Stiamo parlando di M’Baye Niang, ex centravanti di Milan, Torino e Genoa che ha appena risolto il contratto che lo legava all’Adana Demirspor. Nella Süper Lig turca ha messo a segno otto reti in sedici presenze complessive, dimostrando di essere ancora un attaccante di discreto livello.

Calciomercato Genoa, Niang pronto a tornare in Serie A: vuole il ‘Grifone’

Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una storia interessante e che ha scatenato i tifosi rossoblu: ha infatti lanciato un grande indizio sul suo futuro pubblicando uno scatto di quando era al Genoa, con tanto di cuore.

Non una mossa a caso: M’Baye Niang desidera fortemente tornare in Italia e dimostrare al pubblico genoano di essere un centravanti diverso. La società rossoblu, come è noto, è alla ricerca di un vice Mateo Retegui, specialmente ora che l’ex Tigre è fermo a causa di un infortunio al ginocchio.

Sulla punta franco-senegalese ci sono anche Empoli e Verona – che in questo mercato ha ceduto o sta cedendo diversi pezzi grossi – , ma in questo momento il club ligure è in netta pole per mettere subito le mani sull’attaccante. Queste ore saranno sicuramente decisive in tal senso, anche se nel mercato non si possono mai escludere colpi di scena. Pure di recente se ne sono visti a dir poco clamorosi, per cui non anche per il futuro immediato di Niang bisogna tenere le antenne dritte.