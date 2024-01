Riscatto e cessione al Napoli: affare bianconero

Il Napoli ha vissuto in questa stagione tante grosse problematiche. Il club azzurro lavora senza sosta sul mercato.

Il Napoli campione d’Italia è probabilmente la più grande delusione di questa stagione. E’ andato via Spalletti, è andato via Cristiano Giuntoli ed è partito qualche calciatore, ma manca soprattutto l’anima di quei calciatori che lo scorso anno hanno dominato in lungo e in largo il campionato.

In questa sessione invernale il club partenopeo sta provando a cambiare qualcosa, sono arrivati diversi colpi a sorpresa, da Mazzocchi fino a Hamed Traore e soprattutto Ciryl Ngonge, calciatore per cui il Napoli ha investito circa 20 milioni di euro. Dopo la supercoppa in Arabia il club azzurro tornerà in campionato e la priorità è avvicinare la Champions, obiettivo per ora abbastanza complicato e che vede gli azzurri ora un pò dietro in classifica.

Il Napoli pensa al finale di stagione, ma non solo con la società che pianifica alcune mosse di mercato future. Il club ha recentemente rinnovato il contratto a Osimhen, ma sul bomber nigeriano pende una clausola da 130 milioni di euro e in estate il calciatore potrebbe partire. Anche il futuro di Raspadori e Simeone è in bilico e il Napoli potrebbe cambiare tutto il reparto offensivo in estate, l’ipotesi è possibile.

Simeone è ambito da diversi club spagnoli e a fine stagione potrebbe decidere di partire per trovare cosi finalmente un ruolo da titolare. Il club azzurro sta valutando il sostituto e secondo alcune indiscrezioni pensa al centravanti dell’Udinese Lorenzo Lucca, attualmente in prestito dal Pisa.

Il club friulano riscatterà quasi sicuramente il calciatore e poi il Napoli potrebbe intervenire e chiudere magari l’affare per poco meno di 20 milioni di euro. Una punta diversa da quelle degli ultimi anni, ma che regalerebbe stazza ad una squadra solitamente ‘abbastanza piccola’. In questa stagione Lucca ha finora collezionato 20 presenze e 6 reti in campionato.

Calciomercato Napoli, Lucca per l’attacco che verrà

Da tempo si parla di Lucca come di un giovane talento del calcio italiano, il calciatore ha giocato all’estero lo scorso anno ma non ha mai trovato spazio all’Ajax e l’Udinese ci ha puntato quest’anno, ingaggiandolo come sostituto di Beto (tra l’altro anche lui accostato in passato al Napoli).

Gli azzurri vogliono finire la stagione nel migliore dei modi, siamo ancora a gennaio e la Champions è un obiettivo possibile e a Febbraio ci sarà anche l’intrigante doppio confronto con il Barcellona. Il Napoli pensa al presente e al futuro, con un Lucca in più nel mirino.