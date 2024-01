Affondo del Napoli: colpo da 30 milioni

Dopo Mazzocchi, Traoré e Ndonge, il Napoli di Aurelio De Laurentiissta spingendo per un altro colpo. Ecco le ultime di calciomercato sugli azzurri

Il Napoli di Walter Mazzarri, dopo il successo nel derby contro la Salernitana, ha dato un altro importante segnale di ripresa. Giovedì sera, infatti, gli azzurri sono usciti vincitori dalla semifinale di Supercoppa italiana contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I partenopei, di fatto, sono riusciti a battere i viola con il gol di Giovanni Simeone e la doppietta realizzata nei minuti finale dal giovane Alessio Zerbin.

Gli azzurri sono ora attesi dalla finale contro l’Inter, dove sicuramente partiranno sfavoriti. La squadra di Simone Inzaghi , di fatto, venerdì scorso ha letteralmente travolto la Lazio di Maurizio Sarri. I nerazzurri hanno sì vinto per 3-0, ma il risultato poteva essere sicuramente più largo, viste sia le due traverse colpite che le tante occasioni sprecate nel corso della partita contro il team capitolino.

Tuttavia, in attesa della gara contro l’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli è impegnato anche sul fronte del calciomercato. I partenopei, come annunciato dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, sono tra quelli più attivi in questa sessione invernale di mercato.

Dopo gli arrivi di Pasquale Mazzocchi, Traoré e Ngonge, infatti, il club campano sta cercando di chiudere un nuovo colpo che potrebbe far fare il salto definitivo alla squadra di Mazzarri.

Secondo quanto riportato dal portale ‘calciomercato.it’, infatti, il Napoli sta cercando di chiudere per Arthur Theate del Rennes. Il club partenopeo avrebbe anche trovato una sorta di accordo con l’ex calciatore del Bologna, ma a frenare la trattativa ci sono le elevate richieste della squadra transalpina.

Il Napoli spinge per Theate, ma il Rennes vuole 30 milioni di euro

Il Rennes vuole però la bellezza di 30 milioni di euro per cedere già a gennaio le prestazioni a titolo definitivo di Arthur Theate. Il club francese potrebbe abbassare le proprie pretese anche tra i 25 ed i 26 milioni di euro, ma il Napoli è arrivato per il momento ad offrire per il difensore centrale circa 20 milioni.

Dopo il tentativo fatto per Radu Dragusin, ceduto poi dal Genoa al Tottenham, il Napoli ha messo gli occhi su Arthur Theate. Quest’ultimo, di fatto, ha anche lasciato un indizio social di mercato, visto che ha commentato con dei cuori il post in cui il club azzurro ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo dal Verona di Ngonge per circa 18 milioni di euro.