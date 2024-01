Alessia Lanza sconvolge i fan: lo scatto è bollente

Scatto davvero da mani nei capelli per i fan della splendida Alessia Lanza: la giovane youtuber in grandissima forma

L’ultimo anno è stato davvero incredibile per la bellissima Alessia Lanza, che pian piano si sta facendo conoscere sui social. La sua avvenenza non passa certo inosservata, la stupenda ventitreenne ha infatti già 1,6 milioni di follower su Instagram, ma è anche seguitissima sia su TikTok che su YouTube.

Giovane, bella ma anche simpaticissima, Alessia Lanza studia ancora oggi dopo diversi anni dall’esordio. Tanti i contenuti con cui riesce a far divertire i fan sui social, ma si fa apprezzare anche per i suoi prodotti oltre che per una bellezza indiscutibile. Quella, quando vuole, Alessia non la nasconde. Su Instagram, non a caso, continua a far innamorare i suoi tantissimi seguaci.

Per quanto possa essere estroversa, in realtà, Alessia non ama particolarmente parlare di sé e della sua famiglia. Tiene molto a sua madre e ha un fratello minore di nome Daniele, queste le uniche cose che sappiamo ad oggi. Dopo il diploma con voto 86/100, si è iscritta alla facoltà di Scienze politiche internazionali dello sviluppo e della cooperazione all’Università di Torino.

Lanza davvero hot, lo scatto è bollente

Non solo simpatica, quando vuole è anche molto sexy, come si vede dalla sua ultima foto. La giovane e splendida influencer ha pubblicato uno scatto davvero bollente. Eccola, con una scollatura niente male che fa di nuovo sussultare i fan. C’è dvvero tanto da ammirare, oltre ai meravigliosi occhi verdi.

La canotta aderente mette in mostra il pazzesco lato A, che da ore sta incantando gli ammiratori. Inutile dire che per lo scatto della bella Alessia sono già arrivati una miriade di like.

In questa foto, infine, non si vedono dei particolari che invece conosciamo della bellissima bionda dagli occhi chiari. Alessia infatti ha diversi tatuaggi tra cui la data di nascita di suo nonno, un cuore che rappresenta sua madre ed anche un numero. La torinese ha un ’12’ sul piede, giorno di nascita proprio della madre e anche suo