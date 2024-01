Calciomercato Monza: colpo dal Napoli, Galliani beffa tutti

Il Napoli continua a monitorare attentamente colpi in entrata, ma attenzione anche alla cessione a gennaio: Galliani sorprende tutti

Novità importanti anche per quanto riguarda le cessioni in casa Napoli. Tutto è stato fatto, si aspetta soltanto il comunicato ufficiale: ecco la ricostruzione della vicenda con un colpo di scena incredibile. La società partenopea è sempre aperta su più fronti: ecco la verità finalmente a galla sull’addio a gennaio.

Tutto cambia improvvisamente nel mondo del calcio. Ora l’affare immediato a gennaio con il Monza che ha sorpreso tutti: ecco la ricostruzione della vicenda. Una voglia immensa di pensare alle migliori operazioni di calciomercato per sognare in grande: attenzione anche alla situazione delle cessioni.

Calciomercato Napoli, addio a gennaio: ci siamo

Dopo la finale di Supercoppa italiana contro l’Inter, la società partenopea si concentrerà sulle ultime operazioni. Gennaio è stato un mese movimentato per De Laurentiis che ha chiuso gli acquisti di Mazzocchi, Traore e Ngonge per un Napoli differente rispetto al passato. Ecco il doppio affare in uscita, Galliani ha sorpreso tutti.

Come svelato da Sky Sport e dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il talentuoso esterno offensivo del Napoli, Alessio Zerbin, autore di una doppietta in semifinale contro la Fiorentina, è ad un passo dal Monza. Promesso al Frosinone, è saltato tutto a causa dell’affare di Popovic che sarebbe dovuto passare anche lui al club laziale. Il dt Angelozzi ha spiegato di aver sbagliato i calcoli per quanto riguarda gli slot degli extracomunitari e così il Napoli sarebbe pronto ad una doppia operazione con i prestiti al Monza.

Zerbin scriverà un nuovo capitolo della sua carriera in Serie A: la doppietta contro la Fiorentina gli è valsa anche il premio di man of the match. Un riconoscimento importante per il classe 1999, che si è fatto notare ancora una volta.