Che rientro in Serie A, i tifosi scalpitano: ci siamo quasi

Un rientro tanto atteso sta per arrivare in Serie A, un attaccante è pronto a far sognare nuovamente i tifosi

Il brutto ko aveva privato il club di uno dei suoi attaccanti migliori, ma per fortuna le ultime notizie sono positive con l’annuncio arrivato direttamente dallo stesso protagonista.

La Serie A attende con fiducia il pieno recupero di uno dei suoi migliori attaccanti. L’attesa è tanta per i tifosi, è stato davvero difficile rinunciare a un elemento in grado di fare la differenza e segnare gol pesanti.

Il ritorno in campionato sarà così fondamentale per raggiungere gli obiettivi di inizio stagione. È un calciatore di classe spesso determinante per il club, ma è guardato con fiducia anche da tutti quegli sportivi impegnati nelle aste di riparazione al fantacalcio: potrebbe essere un colpaccio davvero importante.

In un post su Instagram, è proprio il diretto interessato ad annunciare il suo prossimo ingresso in campo: manca da un anno e ha tanta voglia di riprendersi il tempo perduto.

Una buona notizia per il campionato italiano, il ritorno in campo della punta avverrà presto. Il 2024 registrerà il suo esordio stagionale, è davvero determinato e vorrà dare il massimo per ringraziare l’amore dei tifosi che non è mai mancato in questi mesi: Deulofeu dell’Udinese sta tornando, dopo il grave ko al ginocchio.

Serie A, il ritorno in campo di Deulofeu aiuta l’Udinese

L’attaccante spagnolo freme per il suo esordio stagionale con la maglia bianconera, sarà una sorta di acquisto invernale per il club friulano impegnato nella lotta per non retrocedere. L’ex calciatore di Milan e Watford ha annunciato come vorrà essere nuovamente protagonista. Il suo ruolino di marcia con i bianconeri, del resto, conferma il suo grande talento: in tre stagioni, ha giocato 61 partite e realizzato 16 gol.

Deulofeu ha ammesso come non manca molto per il suo pieno recupero, una notizia importante proprio per la lotta salvezza per l’Udinese. Il club friulano aumenterà il suo peso offensivo, un tridente con Lucca, Deulofeu e Pereyra potrebbe essere l’ideale per una squadra in netta ripresa con il nuovo tecnico Gabriele Cioffi.

Prima di Udinese-Milan, proprio il tecnico friulano ha ammesso come il ritorno di Deulofeu sarà importantissimo: “Non sta vivendo il campo e questa cosa lo ha distrutto, ma è un professionista che sta lavorando in maniera intensa. Lo sento spesso, un paio di volte a settimana ed è uno dei miei tre fuoriclasse, insieme a Thauvin e Pereyra”.