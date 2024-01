Dalla Juve al Napoli, UFFICIALE: affare da quaranta milioni

Sia la Juventus targata Giuntoli che la dirigenza del Napoli seguono un talento estremamente interessante: 40 milioni, annuncio ufficiale

Cristiano Giuntoli continua a lavorare alacremente per potenziare il più possibile la rosa della Juventus. Non è semplice muoversi in questo momento, dato che la disponibilità economica del club bianconero lascia abbastanza a desiderare. A meno di uscite importante, la società torinese non sarà in grado di effettuare a breve acquisti che richiedono una spesa impegnativa.

In situazioni di questo tipo servono necessariamente delle idee vincenti per andare avanti nel migliore dei modi. Per questa ragione la Juventus ha scelto di affidarsi a Giuntoli. Quest’ultimo è abile nel prendere a prezzi più che ragionevoli talenti sconosciuti che poi si rivelano dei colpi azzeccatissimi (vedi Khvicha Kvaratskhelia).

E una delle priorità della dirigenza bianconera è di certo rinforzare il centrocampo, reparto dove Allegri al momento ha gli uomini contati. Intanto prosegue la trattativa per il rinnovo di Adrien Rabiot e si respira un po’ di ottimismo in tal senso. Ma ovviamente la Juve pure ad aggiungere alla rosa una pedina di grande valore. Di opzioni intriganti in giro per l’Europa ce ne sono eccome, però non si possono percorrere tutte le strade.

In più bisogna studiare una buona strategia per battere la concorrenza. Uno dei profili che stuzzicano maggiormente la fantasia del club di Exor è quello di Heorhij Sudakov, centrocampista di proprietà dello Shakhtar Donetsk che ha attirato l’attenzione delle big grazie al suo incredibile talento.

Si tratta di un classe 2002, che lo scorso 1° settembre ha raggiunto la soglia dei 21 anni di età. Insomma, il tempo per crescere ulteriormente e diventare un campione non gli manca assolutamente. Sudakov, che piace parecchio anche al Napoli targato De Laurentiis, è una mezz’ala offensiva con ottime qualità tecniche e può essere impiegato anche nel ruolo di trequartista dietro alla punta.

Calciomercato Juventus, servono più di 40 milioni per Sudakov: c’è anche il Napoli

È molto abile negli inserimenti e sa essere decisivo negli ultimi venticinque metri. L’operazione in argomento, però, è alquanto complicata sulla carta, poiché il gioiellino ucraino presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2028 e lo Shakhtar non ha alcuna intenzione di cederlo a gennaio.

Lo testimoniano le dichiarazioni dell’amministratore delegato Serhii Palkin, il quale ha rivelato in un’intervista che il presidente dello Shakhtar Donetsk ha rifiutato un’offerta da 40 milioni di euro qualche giorno fa. Ciò significa sostanzialmente che il discorso è rimandato alla prossima estate.

La Juventu, dal canto suo, dovrà piazzare una proposta superiore alla soglia dei 40 milioni per cercare di assicurarsi le prestazioni di Sudakov. Stesso discorso, chiaramente, per il Napoli, che non è ancora riuscito a prendere Lazar Samardzic dall’Udinese. Le probabilità che il destino di Sudakov possa condurlo in Serie A sono bassissime, staremo a vedere cosa succederà.