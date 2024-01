Dybala subito via dalla Roma: due top club ci stanno provando

La Roma ha vissuto in questi giorni importanti cambiamenti. Non è finita qui, c’è un vero allarme in casa giallorossa.

Gli ultimi giorni in casa Roma sono stati molto turbolenti. Il club giallorosso è arrivato ad una decisione importante dopo il ko di San Siro contro il Milan ed ha esonerato il tecnico portoghese Josè Mourinho. Un addio quasi inaspettato con il tecnico sorpreso, ma con la società letteralmente furiosa dopo gli ultimi risultati.

La Champions League lontana, un secondo posto in un girone di Europa League piuttosto abbordabile e soprattutto un gioco che non soddisfava quasi nessuno. Cosi la famiglia Friedkin ha deciso per l’addio di Mourinho ed ha affidato la panchina ad una leggenda del club come Daniele De Rossi. L’ex ‘Capitan Futuro’ ha davvero un’esperienza minima nel ruolo di allenatore, ma allo stesso tempo conosce benissimo l’ambiente ed è una scelta gradita sia a società che a tifosi.

Ora l’obiettivo è portare la Roma in Champions League, non sarà semplice ma è fondamentale per il futuro del club. I top player della squadra giallorossa hanno il proprio futuro in bilico, a partire da Romelu Lukaku, attaccante in prestito secco dal Chelsea e che difficilmente verrà riscattato nella prossima estate. Oltre al belga c’è però il caso di Paulo Dybala: la stella giallorossa era molto legata a Mourinho e di certo non ha gradito la scelta della società. Il suo futuro ora appare in bilico.

Calciomercato Roma, due club su Dybala

La clausola di Dybala di 12 milioni è già scaduta (valeva solo per i primi 15 giorni di Gennaio) e potrà essere attivata solo a inizio Luglio. Nonostante ciò qualche club sta pensando di prendere subito il calciatore, sfruttando magari il malumore per l’addio di Mourinho.

Questa ipotesi non è impossibile e in particolare Dybala è finito nel mirino di due top club europei, entrambi a caccia di rinforzi importanti in attacco. Secondo quanto riporta Fichajes l’Atletico Madrid di Simeone e il Tottenham di Postecoglou sarebbero pronti a pagare la clausola o anche una cifra leggermente superiore (visto che tecnicamente è scaduta) per assicurarsi il calciatore.

Dybala sta bene a Roma, adora la città dove vive con la sua compagna ma potrebbe restare intrigato da questi rumors. Gli accostamenti al suo connazionale Simeone in particolare appaiono interessanti, il calciatore apprezzerebbe un possibile trasferimento nella Liga. Va detto però che al momento è complicato un suo trasferimento a gennaio, molto più probabile in estate e intanto la Roma spera di convincere il calciatore al rinnovo, un adeguamento che consentirebbe poi di cancellare la clausola. Il futuro di Dybala nei prossimi mesi resta in bilico.