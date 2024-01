Mercato Napoli, colpo in attacco dalla Turchia: Giuntoli beffato

Mercato Napoli, sono ore frenetiche per lo staff guidato da Meluso. Servono ancora degli innesti per completare la rosa di Walter Mazzarri, anche in prospettiva futura. In tal senso, il nuovo colpo in attacco arriva dalla Turchia e rappresenta una beffa anche per la Juventus dell’ex Cristiano Giuntoli. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Gli azzurri sembrano, dopo un periodo a dir poco difficile e delicato, essere in netta ripresa. Il cambio di modulo pensato da Walter Mazzarri sembra aver ridato qualche convinzione e stimolo alla squadra, che in Supercoppa, in Arabia Saudita, ha ben figurato. Il club ha fatto tanti sforzi fino a questo momento dal momento che sono arrivati già Mazzocchi (subito protagonista), Traorè e Ngonge. Senza ovviamente dimenticare il giovane Popovic, che andrà in prestito al Monza. A questi tre si aggiungeranno verosimilmente Orel Mangala ed un nuovo attaccante. Quest’ultimo rappresenta un colpo totalmente inatteso ed arriverebbe dalla Turchia. Beffa, inoltre, per Giuntoli, che era attento e vigile sul ragazzo.

Mercato Napoli, arriva il colpo in attacco

Gli azzurri faranno ancora qualcosina, dal momento che l’indirizzo preso dal club è chiaro. Si sta mettendo in atto una sorta di rivoluzione, anticipando a questo inverno alcune scelte pensate per l’estate. I profili seguiti sono chiari: si seguono giovani talentuosi da far crescere.

Stando a quanto raccontato dal giornalista turco Ekrem Konur, gli azzurri hanno messo gli occhi su uno dei talenti più luccicanti della SuperLig turca. Si tratta di Semih Kilicsoy, attualmente in forza al Besiktas che si sta ritagliando uno spazio importante. Ala sinistra, può agire anche da riferimento centrale e sul versante opposto. Vediamo le ultime a riguardo.

Napoli su Kilicsoy del Besiktas: beffata la Juventus

Classe 2005, Semith Kilicsoy è uno degli astri nascenti del calcio turco e non a caso tanti top club si stanno iniziando a muovere sulle sue tracce. Tra questi, come raccontato dal giornalista turco di cui sopra, c’è soprattutto la Juventus. A quanto pare, però, gli azzurri sono in vantaggio. Nasce come ala sinistra e potrebbe essere un erede credibile, in prospettiva futura, di Khvicha Kvaratskhelia. In stagione ha dimostrato già grandi doti, visto che in 9 partite ha segnato già 5 gol. A conferma del fatto che ad un talento cristallino aggiunge un senso del gol insolito per uno così giovane.