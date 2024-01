Mou al Napoli, clamoroso: rivelazione improvvisa

Clamorosa rivelazione sul futuro di Mourinho: la prossima squadra del tecnico portoghese potrebbe essere il Napoli

Il Napoli sognava una stagione sicuramente diversa: i partenopei, dopo la vittoria dello scudetto, avrebbero voluto riconfermarsi ma le cose non si sono sviluppate nel modo previsto. La scelta di prendere Garcia dopo l’addio di Spalletti non ha dato i frutti sperati, con Osimhen e compagni fuori dalla corsa al titolo già a dicembre.

De Laurentiis doveva mandare un segnale alla squadra e questo è arrivato con l’esonero di Garcia e il ritorno, dopo diversi anni, di Mazzarri. Il compito del tecnico è piuttosto complicato: l’allenatore, grazie anche al mercato di gennaio, dovrà portare la squadra al quarto posto in classifica. Il Napoli ha le carte in regola per raggiungere l’obiettivo, ma serve ritrovare la giusta continuità di risultati.

La sensazione è che, indipendentemente dall’esito finale della stagione, Mazzarri saluterà il suo Napoli con la società decisa a trovare un nuovo tecnico con cui iniziare un progetto vincente sia in Italia sia a livello internazionale.

Diversi i profili seguiti dalla dirigenza e tra questi non possiamo non menzionare Conte: l’allenatore è pronto a tornare in panchina e il Napoli potrebbe rappresentare una sfida affascinante per l’ex Juventus. Attenzione però alla clamorosa pista Mourinho.

L’ambiente giallorosso, dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, è stato scosso dall’esonero di Mourinho: la proprietà, delusa dall’eliminazione in Coppa Italia e dai risultati ottenuti in campionato, ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico portoghese affidando la guida tecnica a De Rossi.

Mourinho-Napoli: l’incredibile rivelazione

Termina dunque dopo due anni e mezzo l’esperienza dello Special One nella capitale, ma il futuro di Mourinho potrebbe essere ancora nel massimo campionato italiano. L’esperto di mercato Luca Marchetti ha fatto il punto sulla situazione dei partenopei esprimendosi anche sulla questione allenatore. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Mourinho? Non escludo niente, ma non penso ci sia stato un contatto tra le parti.“

Dichiarazioni che lasciano aperto uno spiraglio anche se, bisogna dirlo, sembra molto difficile vedere Mourinho sulla panchina del Napoli. Nel mercato può succedere di tutto ma il futuro dello Special One potrebbe essere in Arabia Saudita con l’Al-Shabab particolarmente interessato ad uno dei tecnici più vincenti nella storia calcistica.

Il club della Saudi Pro League, a differenza dei partenopei, metterebbe a disposizione del portoghese una disponibilità economica fuori dal comune.