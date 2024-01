Napoli: colpo a sorpresa, ADL lo prende dal Bologna

Il Napoli continua al ricerca di rinforzi in questo calciomercato. E ADL sembra essere intenzionato a prendere un calciatore del Bologna. Le ultime.

Il Napoli è sicuramente tra le squadre più attive in questa sessione invernale. Le riflessioni sono in corso e non possiamo escludere ulteriori colpi nel giro di pochi giorni o mesi.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, il Napoli vorrebbe piazzare un colpo di calciomercato dal Bologna. ADL ci pensa e potrebbe provare a convincere i felsinei. La strada non è semplice, come detto, e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro in questa vicenda.

Calciomercato: il Napoli guarda in casa Bologna, i dettagli

Il Napoli è al lavoro per trovare i giusti giocatori da dare a Mazzarri, ma in casa partenopea si guarda anche con attenzione alla prossima stagione e per questo motivo non possiamo escludere praticamente nulla. Le riflessioni sono in corso e fino quando non si hanno certezze tutto può accadere. Le idee per gli azzurri, comunque, sono molto chiare e per questo motivo difficilmente ci sarà un passo indietro in questo senso. Vedremo se alla fine si arriverà alla fumata bianca oppure no.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli ha fatto un sondaggio con il Bologna per prendere Lucumì. Per il momento i felsinei hanno chiuso la porta considerando anche la volontà di Thiago Motta. Ma i discorsi vanno avanti e non possiamo escludere che la trattativa si possa spostare direttamente all’estate. Anche se in questo momento non possiamo escludere nulla.

Il Napoli vuole provare a regalarsi una grande soddisfazione e sono in corso le valutazioni del caso per cercare di arrivare ad una fumata bianca. Il giocatore, come detto in precedenza, piace molto ai partenopei ed alla fine si potrebbe decidere anche di guardare con attenzione al futuro.

Il Napoli pensa a Lucumì in chiave calciomercato. I partenopei hanno sondato il terreno per gennaio, ma la strada più semplice sembra essere per l’estate. Poi negli ultimi giorni potrà cambiare praticamente tutto e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro migliore della vicenda.