Napoli, nuovo bomber: “Osimhen andrà via, sostituto in Italia per 50 milioni”

Dopo il successo contro la Fiorentina, in casa Napoli bisogna registrare delle dichiarazioni di mercato che hanno spiazzato tutti

Dopo aver battuto nei minuti di recupero la Salernitana di Filippo Inzaghi, il Napoli ha ottenuto un altro successo davvero importante. Nella serata di venerdì, infatti, gli azzurri hanno battuto per 3-0 la Fiorentina di Vincenzo Italiano nella semifinale della Supercoppa italiana. Stasera la finale contro l’Inter.

Il Napoli di Walter Mazzarri, di fatto, ha sorpreso la ‘Viola’, visto che ha giocato dal primo minuto con una difesa a tre. Questa scelta del tecnico toscano, come si evince anche dal risultato finale di 3-0, ha riportato subito degli ottimi risultati sia per quanto riguarda la fase offensiva che quella difensiva. I partenopei, oltre al gol di Giovanni Simeone e alla doppietta di Alessio Zerbin, hanno infatti mostrato un’ottima solidità difensiva che era scomparsa nelle ultime settimane.

Quello di venerdì, di fatto, è davvero un grande risultato per il Napoli, considerando anche le tante assenze che ci sono tra le sue fila. Basti pensare che, oltre agli infortunati Mathias Olivera, Natan ed Alex Meret, Walter Mazzarri deve fare a meno di due big impegnati in Coppa d’Africa con le rispettive nazionali: Frank Anguissa e Victor Osimhen. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare delle importanti dichiarazioni.

Ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, Valter De Maggio ha infatti parlato così sia del futuro del nigeriano che del suo possibile sostituto: “Victor Osimhen lascerà il Napoli la prossima estate, considerando che il suo rinnovo non è stato stipulato per farlo restare. Il club partenopeo per sostituire il nigeriano dovrebbe andare dal Bologna ed offrire ben 50 milioni di euro per acquisire le prestazioni a titolo definitivo di Zirkzee”.

Il giornalista ha poi continuato il suo ‘suggerimento’ alla società guidata da Aurelio De Laurentiis: “Sono pazzo di Zirkzee – nel mirino già di Milan e Juve, ndr – farei follie per cercare di strapparlo dal Bologna. Solo il Bayern Monaco può comprarlo per 40 milioni di euro, altrimenti si deve contrattare con il club rossoblù”. Queste parole di Valter De Maggio, di fatto, hanno fatto subito il giro tra i tifosi del Napoli.

Questi ultimi, di fatto, danno ormai per scontata la cessione di un attaccante che con i suoi gol ha riportato lo Scudetto sotto l’ombra del Vesuvio dopo la bellezza di 33 anni. Nel frattempo, dopo aver vinto il Pallone d’Oro africano, Osimhen spera di vincere con la sua Nigeria l’edizione di quest’anno della Coppa d’Africa che si sta disputando in queste settimane nella Costa d’Avorio del suo idolo da piccolo, ovvero Didier Drogba.