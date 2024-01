Rivenduto a 60 milioni: il Milan già lo rimpiange

Un vero e proprio rimpianto per il Milan che adesso vede partire uno dei trascinatori dell’ultimo Scudetto: ecco 60 milioni

Il Milan di Stefano Pioli è reduce da mesi difficili, in una stagione che vede già lontanissima la squadra rossonera dalla corsa Scudetto. Manca il girone di ritorno in Serie A ma intanto i progetti del ‘Diavolo’ viaggiano veloci anche in ottica calciomercato, tanto per questo mese quanto soprattutto per l’estate 2024.

Una delle scelte che sembrerebbe essere già stata fatta per il prossimo giugno è l’esonero di Stefano Pioli. Difficilmente il tecnico di Parma rimarrà in quel di Milanello, nonostante il contratto firmato fino al 30 giugno 2025. Sono lontani i tempi in cui i rossoneri dominavano in Italia e conquistavano lo Scudetto: quasi due anni or sono, e intanto i cambiamenti per tornare a quei livelli sono già in atto.

Il calciomercato di gennaio ha portato al ritorno di Matteo Gabbia e alla firma del jolly Filippo Terracciano e potrebbe ancora portare qualche sorpresa entro il 31 del mese. Non è escluso che i problemi in attacco palesati nel corso degli ultimi mesi, soprattutto in Champions League, possano essere risolti dall’arrivo last minute di un nuovo centravanti.

Con Jovic che non convince appieno e Giroud in scadenza al termine dell’attuale stagione, un nuovo centravanti è la priorità di Moncada e Furlani. Parallelamente arrivano però davvero brutte notizie per la dirigenza del ‘Diavolo’: la cessione per 60 milioni di euro è una mazzata tremenda.

Addio clamoroso: 60 milioni, il Milan è incredulo

Tra presente e futuro il Milan si guarda intorno a caccia delle occasioni giuste da concretizzare il prima possibile. Ad ogni modo dalla Spagna arrivano novità clamorose riguardo ad uno dei calciatori che ha lasciato un bellissimo ricordo in quel di Milanello.

Il portale iberico ‘PlanetaRealMadrid.com’, infatti, ha parlato della grande evoluzione che uno degli ex rossoneri ha avuto negli ultimi mesi alla corte di Carlo Ancelotti. Si tratta di Brahim Diaz che, dopo due anni al Milan dove ha conquistato da protagonista lo Scudetto, è definitivamente esploso con la casacca delle ‘Merengues’ sulle spalle.

Il calciatore sta giocando con continuità a Madrid, mostrando un livello che sa di enorme rimpianto per il club di Via Aldo Rossi. Un rimpianto che rischia di farsi ancora più grosso in previsione di una potenziale cessione del trequartista spagnolo.

Su Brahim Diaz è fortissimo l’interesse del Newcastle che, per potenziare l’attacco, sarebbe disposto a mettere sul piatto un’offerta da 60 milioni di euro. Sono 22 le presenze del classe ’99 con la maglia dei ‘Blancos’ con 6 reti e 3 assist vincenti all’attivo.