Calciomercato Napoli: è fatta per il difensore, sorpresa dal Velez

Una voglia immensa di cambiare subito le sorti della stagione. Una sessione invernale di calciomercato con tanti movimenti in entrata e in uscita per il presidente De Laurentiis come non era mai successo prima: ecco la verità finalmente a galla.

Il Napoli ha messo nel mirino da tempo il difensore Nehuen Perez, ma come svelato da Tmw l’Udinese non vuole chiudere l’affare vista la delicata posizione in classifica. Il presidente Pozzo così ha alzato il prezzo per la chiusura dell’affare arrivando a circa 20 milioni di euro: la società partenopea non va oltre i 15. Ad inizio gennaio il club friulano avrebbe già trovato il sostituto, ex centrale del Velez, Lautaro Giannetti.

La società partenopea cercherà di dimenticare in fretta gli ultimi mesi davvero terribili. Dal trionfo allo Scudetto sembrano essere passati tanti anni, ma ora il presidente De Laurentiis vuole chiudere nuovi affari davvero decisivi. Il Napoli vuole tornare a far sognare i propri tifosi con acquisti mirati in ogni parte di campo: dopo Mazzocchi, Traore e Ngonge ecco il nuovo possibile innesto in difesa.